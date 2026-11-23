경북 포항의 한 요양병원장이 노동자 58명의 임금과 퇴직금 등 약 7억원을 지급하지 않은 혐의로 구속됐다.

고용노동부 대구지방고용노동청 포항지청은 근로기준법 및 근로자퇴직급여보장법 위반 혐의로 포항 소재 요양병원 대표 A씨를 지난 20일 구속했다.

A씨는 병원을 운영하고 폐업하는 과정에서 노동자 58명에게 임금과 연차휴가 미사용수당 3억5천여만원, 퇴직금 3억3천여만원 등 모두 7억원가량을 지급하지 않은 혐의를 받고 있다.

피해 노동자 중에는 55세 이상 고령자도 16명 포함됐다.

노동당국 조사 결과 A씨는 건강보험공단으로부터 받은 의료채권 등 체불임금을 해결할 재원이 있었음에도 이를 임금 지급에 사용하지 않고 개인적인 용도로 활용한 것으로 파악됐다.

또한 국가가 체불임금 일부를 대신 지급하는 대지급금 제도를 사전에 알고 있었으며, 해당 제도로 지급되는 금액에 대해서는 처음부터 체불임금을 청산할 의사가 없었던 것으로 조사됐다.

박해남 포항지청장은 “임금체불 범죄에 무관용 원칙을 적용하겠다”며 “체불임금 청산에 노력하지 않는 사업주에 대해서는 구속 등 강제수사를 원칙으로 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.