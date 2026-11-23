경남 의령군이 국민권익위원회와 함께 주민들의 생활 속 고충을 직접 듣고 해결하는 현장 상담에 나선다.

행정민원부터 법률·금융·소비자 피해까지 다양한 분야의 전문가가 참여해 군민들의 민원 해결을 지원할 예정이다.

의령군은 오는 12월 2일 오전 10시부터 오후 4시까지 군청 4층 대회의실에서 '달리는 국민신문고'를 운영한다. 지난 2022년 이후 4년 만에 열리는 이번 상담은 의령군뿐 아니라 함안군과 창녕군 주민도 이용할 수 있다.

상담에는 국민권익위원회 조사관 13명과 대한법률구조공단·한국소비자원·서민금융진흥원·한국국토정보공사 전문가 4명 등 모두 17명이 참여한다. 상담 분야는 행정민원·생활법률·소비자 피해·서민금융·토지 경계 분쟁 등이다.

▲의령군청 전경. ⓒ의령군

차미경 기획예산담당관은 "현장에서 해결할 수 있는 민원은 관계기관과 협의해 처리하고 추가 조사가 필요한 사안은 국민권익위원회 고충민원으로 접수해 검토할 예정이다"고 말했다.

이어 "상담을 희망하는 주민은 11월 25일까지 군청 각 부서나 읍·면 행정복지센터에 사전예약 신청서를 제출하면 된다"며 "예약하지 못한 주민도 당일 현장접수가 가능하며 접수는 오후 3시 30분까지 진행한다"고 덧붙였다.

차 담당관은 "당일 오후 1시 30분부터 3시 30분까지 의령읍과 가례면 행정복지센터 1층에도 부상담장을 운영한다"고 하면서 "군민들이 평소 해결하기 어려웠던 고충을 상담받는 기회가 되길 바라며 군에서 처리할 사항은 끝까지 책임 있게 챙기겠다"고 밝혔다.