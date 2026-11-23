권기창 안동시장을 둘러싼 각종 의혹과 측근들의 잇따른 구속으로 지역사회가 술렁이는 가운데, 안동시의회에서 시장의 책임 있는 해명과 공직사회 정상화를 촉구하는 목소리가 다시 나왔다.

특히 시장을 상대로 시정질문을 추진했지만 병원 진료를 이유로 답변을 듣지 못했던 시의원이 이번에는 5분 자유발언을 통해 공직자 징계와 인사평정 등 구체적인 후속 조치를 요구하고 나서 주목된다.

안동시의회 김새롬 의원(북후면·서후면·송하동)은 지난 20일 열린 제271회 안동시의회 제2차 정례회에서 5분 자유발언에 나서 권 시장을 둘러싼 수사와 별개로 안동시가 무너진 행정 신뢰를 회복하기 위한 책임 있는 조치에 나서야 한다고 촉구했다.

김 의원은 최근 경찰이 권 시장에 대해 공무원 등을 동원한 당원 모집 관여 혐의로 사전구속영장을 신청한 것으로 알려진 상황을 언급하며 “영장과 혐의에 대한 판단은 수사기관과 법원이 할 일이지만, 시민의 신뢰를 되찾는 일은 안동시가 지금 해야 한다”고 강조했다.

이번 발언은 앞서 김 의원이 권 시장을 상대로 추진했던 시정질문의 연장선에 있는 것으로도 해석될 수 있어 눈길을 끈다.

김 의원은 당시 시장의 친동생을 비롯해 정책보좌관, 전 소통비서관, 안동시시설관리공단 사외이사, 장애인체육회 간부 등 시장 측근으로 알려진 5명이 구속된 상황 (“입당원서 모집 관여 의혹부터 정치자금과 관급계약을 둘러싼 금품수수 의혹까지 시민이 접하는 소식은 참담하다”며 “개별 사건의 유무죄는 사법절차를 통해 가려져야 하지만, 이 사태에 대한 시장의 설명과 관리·감독 책임까지 미뤄둘 수는 없다”)을 거론하며 권 시장의 해명과 관리·감독 책임을 강하게 요구한 바 있다.

그러나 의원 18명의 동의를 받아 추진한 시정질문은 권 시장이 병원 진료를 이유로 본회의 참석이 어렵다는 입장을 전하면서 시장의 직접 답변 없이 진행됐다.

김 의원은 “시정질문은 의원 개인의 질문이 아니라 시민을 대신해 묻는 공식적인 질문”이라며 “답변 없이 남겨진 것은 저의 질문만이 아니라 시민의 알 권리와 의회의 감시 기능”이라고 비판했다.

이어 “시민들이 왜 이 불안과 상실감을 고스란히 감당해야 하느냐”며 권 시장을 향해 공식적인 입장 표명과 책임 있는 행동을 촉구했다.

이번에는 관련 공무원에 대한 징계 절차도 도마 위에 올랐다.

김 의원은 지난 10월 당원 모집 관여 혐의로 구속된 정책보좌관이 기소된 뒤 직위해제 상태를 유지하고 있다는 언론보도를 언급하며 “직위해제는 징계가 아니라 업무에서 잠시 배제하는 조치일 뿐”이라고 지적했다.

그러면서 안동시가 수사기관으로부터 처분 결과를 통보받았는지, 해당 공무원에 대한 징계 의결을 요구했는지 등을 개인정보를 제외한 범위에서 공개할 것을 요구했다. 현재 진행 중인 근무성적평정에 대해서도 원칙적인 기준 적용을 주문했다. 징계처분 등이 평정에 반영되도록 규정돼 있다면 관련 직원에게도 예외 없이 적용해야 한다며, 처분 시기에 따라 인사상 반영 여부가 달라질 수 있는 만큼 정당한 이유 없이 절차가 지연돼서는 안 된다고 강조했다.

특히 ▲관련 공무원 징계 절차 진행 상황 공개 ▲당원 모집 지시·주도자의 직무 점검 및 부당 지시 거부·제보 직원 보호 ▲근무성적평정 기준의 원칙적 적용과 승진후보자 명부 반영 ▲성과급 지급 제외 기준의 규정에 따른 적용 등을 요구했다.

아울러 이 같은 조치에 대한 구체적인 계획과 추진 일정을 이번 정례회 회기 안에 서면으로 제출해 달라고 요청했다.

김 의원은 발언을 마무리하며 “안동시가 공직사회의 기본을 되찾도록 오늘 말씀드린 조치부터 시작해 달라”고 당부했다.

앞서 시장에게 “시민 앞에 설명하라”, “시정질의에 답하라”, “공직 비위에 엄정히 조치하라”고 요구했던 김 의원이 이번에는 실제 징계와 인사관리 절차까지 거론하며 시 집행부를 압박한 셈이다.