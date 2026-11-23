인공지능(AI)이 학교 수업과 교육환경을 빠르게 바꾸고 있는 가운데, 경북지역 학생과 교사들이 한 해 동안 학교 현장에서 활용해 온 AI·디지털교육의 성과를 공유하는 자리가 마련됐다.

이번 축제는 단순히 새로운 기술을 체험하는 데 그치지 않고 AI를 활용한 수업 방식과 교사 업무경감, 학생 맞춤형 교육 등 실제 교육현장의 변화를 살펴볼 수 있어 관심을 모았다.

경북교육청은 지난 21일 더케이호텔 경주에서 도내 교원과 학생, 학부모, 교육 관계자 등 500여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 AI·디지털교육 축제’를 개최했다.

‘AI 대전환, 교실에서 꽃피다!’를 주제로 열린 이번 행사는 경북교육청이 올해 수립한 AI교육 종합계획의 비전인 ‘AI와 동행하는 따뜻한 경북교육’을 학교 현장에서 어떻게 구현하고 있는지 공유하기 위해 마련됐다.

‘AI 상상마당’, ‘AI 배움마당’, ‘AI 실현마당’, ‘AI 체험마당’ 등 4개 영역에 걸쳐 모두 41개의 체험부스가 운영된 행사장에서는 AI·디지털 교사연구회와 선도·연구학교 등이 참여해 실제 수업에 적용한 교육 사례를 소개했으며, 경상북도교육청 인공지능교육관과 도내 AI 관련 특성화고등학교도 참여해 특색 있는 교육과정을 선보였다.

특히 교사들의 행정업무 부담을 줄이기 위한 ‘경북형웍스AI’와 AI 연구소 등 업무경감 시스템도 소개됐다. AI 기술을 활용해 교사가 행정업무보다 학생 지도와 수업에 집중할 수 있는 환경을 조성하겠다는 취지다.

구글과 마이크로소프트, 캔바 등 글로벌 에듀테크 기업들도 행사에 참여해 최신 교육 기술과 활용 방안을 소개하면서 학교 현장의 AI 활용 가능성을 넓혔다.

오후에는 임철일 서울대학교 교수가 ‘AI 대전환 시대, 교사가 설계하고 모두가 함께 키우는 AI교육’을 주제로 특강에 나서 AI 시대 교사의 역할과 미래교육의 방향을 제시했다.

이 밖에도 스탬프 투어와 AI 포토존 등 참여형 프로그램이 운영됐으며, 개막식과 특강 등 주요 행사는 경북교육청 유튜브 채널 ‘맛쿨멋쿨TV’를 통해 실시간으로 중계됐다. 이번 축제는 AI 기술이 실제 교실에서 어떻게 활용되고 있는지 확인하는 동시에 학교 간 교육 경험과 성과를 공유했다는 점에서도 의미가 있다.

다만 AI 교육의 현장 확산을 위해서는 학교별 디지털 인프라와 교원의 활용 역량 차이를 줄이고, 모든 학생이 지역이나 교육환경에 관계없이 균등한 교육 기회를 누릴 수 있도록 지속적인 지원이 필요할 것으로 보인다.

임종식 경북교육감은 “인공지능이 교실 수업을 빠르게 바꾸고 있지만, 그 변화를 이끌고 방향을 정하는 것은 결국 사람이며 교육의 중심도 언제나 사람이어야 한다”고 강조했다.