부산시가 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴 그룹이 선정한 세계 100대 여행지에 이름을 올린 데 이어 관광 분야 전략적 협력 성과를 인정받으며 해외 관광객 유치와 글로벌 관광시장 경쟁력 강화에 나선다.

23일 부산시는 지난 19일 트립닷컴 그룹이 선정한 '2027 Trip.Best 글로벌 100 - 글로벌 원더스 여행지'에 부산이 이름을 올리고 '2026 트립닷컴 그룹 글로벌 파트너 서밋'에서 '올해의 전략적 협력 목적지상'을 수상했다고 밝혔다.

▲부산시가 트립닷컴으로부터 올해의 전략적 협력 목적지상을 수상하고 기념촬영을 하고있다.ⓒ부산시

이번 성과들은 부산이 전 세계 여행객에게 매력적인 여행 목적지로 주목받고 있음을 보여주는 동시에 글로벌 여행 플랫폼과의 관광마케팅 협력 성과도 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 시는 이러한 흐름을 이어가기 위해 글로벌 여행 플랫폼과의 협력을 더욱 강화하고 해외 여행객의 관심이 실제 부산 방문으로 이어질 수 있도록 관광홍보와 여행상품·예약 연계 마케팅을 확대한다는 계획이다.

부산은 해양·자연·미식·문화 등 차별화된 관광자원을 바탕으로 세계 여행객에게 다채로운 매력을 선보이며 글로벌 관광도시로서의 경쟁력을 높여가고 있다. 특히 SNS와 글로벌 여행 플랫폼을 통해 부산의 관광콘텐츠와 여행 경험이 전 세계로 확산되고 있으며 최근 익스피디아·에어비앤비·CNN 등 주요 해외 여행 플랫폼과 유력 언론매체에서도 부산의 관광 매력이 잇따라 소개되고 있다.

한편 전재수 부산시장은 "이번 글로벌 100 – 글로벌 원더스 여행지 선정은 부산의 다채로운 관광 매력과 여행 경험이 세계 여행객에게 인정받았다는 점에서 의미가 크며 앞으로도 글로벌 관광시장에서 부산의 인지도를 높이고 관광객의 체류와 소비, 재방문 확대로 이어지는 관광마케팅을 통해 지역 경제에 실질적으로 기여하는 글로벌 관광도시로 발전시켜 나가겠다"고 전했다.