국민의힘이 올해 대학수학능력시험 혼란상에 대한 책임 차원에서 한성숙 국무총리 사퇴를 공식 요구했다. 전날 최교진 교육부 장관이 사실상 경질 성격으로 사의가 수리된 데 이어, 이재명 대통령이 한 총리 역시 경질해야 한다는 요구다.

국민의힘 정점식 원내대표는 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이번 수능 AI(인공지능) 부정행위 사전 대비 부족 사태는 단순히 장관 한 사람을 바꾸는 것으로 끝낼 문제가 아니다. 사태의 최종 책임은 이 대통령에게 있다"고 말했다.

정 원내대표는 "대통령은 수능 시험을 앞두고 혼선이 불거진 데 대해 전국의 수험생, 학부모, 그리고 국민에게 사과해야 한다"고 했다.

이어 "이번 사태는 대통령이 시키지 않는 일에는 아예 무관심하고 손 놓아버리는 정부의 민낯을 보여주었다"며 "대통령은 국무회의 생중계 쇼에 대한 집착을 버리고, 장관들을 상대로 쥐 잡듯이 시시콜콜 간섭하고 질타하는 만기친람식 국정운영을 바꿔야 한다"고 주장했다.

그러면서 "최 장관 경질보다 시급한 일은 허수아비 한 총리의 경질"이라며 "소신 있게 할 말은 하는 총리가 장관부터 모든 공직자들이 소신 있게 일하도록 이끌어야 한다. 그렇지 않으면 제2, 제3의 수능 사태가 일어날 것"이라고 말했다.

장동혁 대표도 "최 장관의 사퇴는 정권 차원의 꼬리 자르기"라며 "수능 당일은 간신히 넘겼지만, 장관 사퇴로 넘어갈 일이 아니다"라고 거론했다. 장 대표는 "대통령이 직접 국민 앞에 사과하고 책임져야 한다"고 요구했다.

한편 최 장관은 전날 오전 교육부 대변인실을 통해 입장문을 내고 "수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고 사의를 표명한다"고 밝혔다. 최 장관은 수능을 앞두고 불거진 AI 부정행위 논란에 따른 정부 대책이 요구되는 상황에서 안일한 대응으로 비판을 자초해 왔다. 이 대통령은 최 장관이 사의를 밝힌 지 1시간이 채 되지 않은 시점, 이를 즉각적으로 수리했다. 후임자 인선이 미정인 상황에서 교육부는 최은옥 차관 직무대행 체제로 운영된다.