경남 산청군은 2027년도 본예산안 8125억 원을 편성했다고 23일 밝혔다.

이번 예산안은 민선9기 출범 이후 처음 편성하는 본예산으로 '사람이 머물고, 돈이 돌고, 일자리가 만들어지는 다시 뛰는 산청'을 목표로 군민의 생활을 꼼꼼히 챙기고 산청의 미래에는 전략적으로 투자한다는 군정 방향을 담았다.

유명현 산청군수는 "농어촌기본소득 시범사업에 2027년 상반기 지급 소요액 105억 원 산청읍 옥산지구 도시재생사업에도 119억 6600만 원·상하수도 등 생활필수 SOC 확충에 전년보다 379억 원(51.9%) 증가한 1111억 원을 편성 했다"고 말했다.

▲산청군청 전경. ⓒ산청군

유 군수는 또 "산업·중소기업과 에너지 분야에는 전년보다 193억 원(129.5%) 증가한 342억 원을 편성해 기업투자 지원·지역 특화산업 육성 등을 추진한다"면서 "농업·농촌 분야에는 전년보다 57억 원(4.9%) 증가한 1209억 원·문화와 관광 분야에는 전년보다 124억 원(26.7%) 증가한 586억 원을 편성했다"고 덧붙였다.

그러면서 "산청의 미래를 준비하는 데 필요한 사업들을 이번 예산에 담고자 노력했다"고 의미를 부여했다.

유명현 군수는 "앞으로도 군민의 목소리에 귀 기울이고 필요한 재원을 확보해 군민이 일상에서 변화를 체감하고 누구나 살고 싶은 산청을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

이번 2027년도 본예산안은 산청군의회 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.