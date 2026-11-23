울산시교육청이 2027학년도 대학수학능력시험 이후 고등학생들의 교외 활동 증가에 따른 안전사고를 예방하기 위해 교통안전과 디지털 성범죄 예방, 심폐소생술 등 일상생활과 밀접한 분야를 중심으로 맞춤형 안전교육에 나선다.

23일 울산시교육청은 수능 이후 희망 고등학교 학급을 대상으로 '안전 역량 강화 특강'을 운영한다고 밝혔다.

▲울산시 교육청 전경ⓒ울산교육청

이번 특강은 수능 이후 학생들의 활동 범위가 넓어지는 시기에 각종 안전사고를 선제적으로 예방하고 학생들이 스스로 위험 요소를 인식해 위기 상황에 대처하는 능력을 기를 수 있도록 마련됐다. 교육은 오는 27일까지 5일간 고등학교 32학급을 대상으로 전문 강사가 학교를 직접 방문해 진행한다.

교육청은 인파 밀집 사고 예방 등 생활 안전, 킥보드·전기 자전거 등 교통안전, 디지털 성범죄 예방, 마약, 약물, 음주 예방, 심폐소생술 등 학생들의 일상과 밀접한 안전 분야로 구성했다. 특히 실제 사례를 활용한 이론 강의를 비롯해 체험형 교육을 병행해 학생들이 안전 수칙을 생활 속에서 실천하고 위기 상황에서 침착하게 대처할 수 있도록 돕는다.

울산교육청 관계자는 "수능 이후에는 긴장감이 풀리고 교외 활동이 늘어나는 만큼 안전에 각별한 관심이 필요하다"며 "학생들이 일상에서 안전 수칙을 실천하고 스스로 보호할 수 있도록 안전 교육을 지속해서 강화하겠다"고 말했다.