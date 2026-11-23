울산시교육청이 2027학년도 대학수학능력시험 이후 고등학생들의 교외 활동 증가에 따른 안전사고를 예방하기 위해 교통안전과 디지털 성범죄 예방, 심폐소생술 등 일상생활과 밀접한 분야를 중심으로 맞춤형 안전교육에 나선다.
23일 울산시교육청은 수능 이후 희망 고등학교 학급을 대상으로 '안전 역량 강화 특강'을 운영한다고 밝혔다.
이번 특강은 수능 이후 학생들의 활동 범위가 넓어지는 시기에 각종 안전사고를 선제적으로 예방하고 학생들이 스스로 위험 요소를 인식해 위기 상황에 대처하는 능력을 기를 수 있도록 마련됐다. 교육은 오는 27일까지 5일간 고등학교 32학급을 대상으로 전문 강사가 학교를 직접 방문해 진행한다.
교육청은 인파 밀집 사고 예방 등 생활 안전, 킥보드·전기 자전거 등 교통안전, 디지털 성범죄 예방, 마약, 약물, 음주 예방, 심폐소생술 등 학생들의 일상과 밀접한 안전 분야로 구성했다. 특히 실제 사례를 활용한 이론 강의를 비롯해 체험형 교육을 병행해 학생들이 안전 수칙을 생활 속에서 실천하고 위기 상황에서 침착하게 대처할 수 있도록 돕는다.
울산교육청 관계자는 "수능 이후에는 긴장감이 풀리고 교외 활동이 늘어나는 만큼 안전에 각별한 관심이 필요하다"며 "학생들이 일상에서 안전 수칙을 실천하고 스스로 보호할 수 있도록 안전 교육을 지속해서 강화하겠다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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