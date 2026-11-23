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경기도가 서울교통공사와 한국철도공사 등 주요 철도 운영기관의 파업이 현실화 될 경우에 대비해 버스 운행을 늘리고 마을버스 막차시간을 연장하는 등 비상수송대책을 마련했다고 23일 밝혔다.

서울교통공사는 25일, 한국철도공사는 12월 10일 파업을 예고했으며, 수도권광역급행철도(GTX)-A 운영노조도 파업 움직임을 보이고 있다. 이에 따라 서울지하철 1~8호선과 경의중앙선·수인분당선·경강선 등 수도권 광역전철, GTX-A 운행에 차질이 우려되는 상황이다.

도는 우선 출퇴근 시간대 혼잡이 예상되는 시내·광역버스 노선에 예비차량 38대를 투입해 운행 횟수를 56회 늘릴 계획이다. 혼잡이 지속될 경우 전세버스 추가 투입도 검토한다.

마을버스는 출퇴근 시간대 집중배차와 막차시간 1시간 연장을 추진한다. 예비차량 6대를 투입하고 기존 노선에도 차량 6대를 증차해 수송력을 높일 방침이다.

시외버스는 5개 권역 28개 노선에서 운행 횟수를 93회 늘린다. 도내 4개 택시단체에도 택시 3만 8321대의 운행 협조를 요청했다.

도는 파업 전날 오전 9시부터 상황 종료 시까지 비상수송대책본부를 24시간 운영하며 철도 파업 동향과 교통 상황을 집중 관리할 계획이다.

아울러 31개 시군과 실시간 정보공유 체계를 구축하고, 경기도와 시군 누리집, 경기도교통정보센터, 경기버스정보앱 등을 통해 철도 파업 일정과 대체교통수단 운행 정보를 신속하게 안내할 예정이다.

이철규 경기도 철도운영과장은 “철도 파업이 현실화 됐을 경우에 우려되는 도민 불편을 최소화할 수 있도록 버스·택시 등 대체교통수단을 적극 활용하겠다”며 “도민들께서도 파업 기간 중 실시간 교통정보를 확인해 주시길 당부드린다”고 말했다.