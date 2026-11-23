▲대구 남구가 최근 구청 4층 회의실에서 ‘2026년 제1회 남구 성인문해 골든벨 대회’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구남구

배움에는 나이도, 끝도 없다. 한글을 익히며 새로운 세상과 소통해 온 대구 남구 성인문해 학습자들이 한자리에 모여 그동안 갈고닦은 실력을 겨루고 배움의 기쁨을 나눴다. 남구는 첫 성인문해 골든벨 대회를 통해 평생학습의 의미를 되새기는 한편, 연말에는 도서관을 무대로 주민들에게 크리스마스의 즐거움을 선사한다.

대구 남구는 최근 구청 4층 회의실에서 ‘2026년 제1회 남구 성인문해 골든벨 대회’를 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 대회는 남구 평생학습관과 지역 문해교육기관에서 한글을 배우는 성인문해 학습자 72명이 참가했으며, 참가자들은 각자 답안판을 들고 받아쓰기와 생활 상식, 역사, 남구 지역 관련 문제 등을 풀며 그동안 쌓아온 실력을 뽐냈다.

대회 현장은 단순한 퀴즈 경연장을 넘어 배움의 즐거움을 함께 나누는 축제 분위기로 채워졌다. 본격적인 경연에 앞서 아이스브레이킹 퀴즈로 긴장을 풀었고, 중간 레크리에이션과 패자부활전이 이어지면서 참가자들의 웃음과 응원이 끊이지 않았다.

문제를 맞힐 때마다 기쁨을 나누고, 아쉽게 탈락한 참가자도 서로를 격려하며 끝까지 함께했다. 경쟁보다 도전과 응원에 의미를 둔 이번 대회는 문해교육기관 간 교류와 화합을 다지는 자리로도 눈길을 끌었다.

치열한 경연 끝에 대상과 최우수상, 우수상 수상자 각 1명이 선정돼 남구청장상을 받았다. 참가자들에게는 정답을 맞히는 것만큼이나 배움의 과정을 되돌아보고 스스로의 성장을 확인하는 소중한 시간이 됐다.

조재구 남구청장은 “처음 열린 대회에서 끝까지 열정을 보여주신 72명의 학습자분들께 큰 박수를 보낸다”며 “앞으로도 어르신과 주민들이 배움을 통해 더 넓은 세상과 소통하고 삶의 활력을 얻을 수 있도록 문해교육 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

▲대구남구 ‘도서관에서 메리 크리스마스’ 프로그램 운영 안내문ⓒ대구남구

배움의 열기로 달아오른 남구는 연말을 맞아 도서관에서도 주민들과 크리스마스의 설렘을 나눈다.

남구는 다음달 1일부터 24일까지 대명어울림도서관에서 독서와 체험, 공연을 결합한 ‘도서관에서 메리 크리스마스’ 프로그램을 운영한다.

어린이자료실과 종합자료실에서는 대출 영수증 이벤트와 ‘크리스마스 북스탬프 원정대’, 책 대출과 함께하는 작은 선물 등 다양한 행사가 진행된다. 책을 빌리는 일상적인 도서관 이용에 크리스마스의 재미를 더한 것이다.

주민들이 직접 참여하는 체험 프로그램도 마련된다. 마크라메 벽트리와 미니 생화트리 만들기를 통해 크리스마스 분위기를 담은 작품을 만들어 볼 수 있으며, ‘크리스마스 매직 인형극’은 가족 단위 방문객들에게 특별한 문화공연을 선사할 예정이다.

프로그램 신청은 오는 24일 오전 9시부터 대명어울림도서관 홈페이지에서 가능하다. 자세한 내용은 도서관 누리집과 SNS를 확인하거나 전화로 문의하면 된다.

조재구 남구청장은 “크리스마스와 어우러진 다양한 독서문화행사를 통해 주민들이 도서관에서 책을 읽고 문화 체험을 즐기며 따뜻하고 행복한 연말을 보내길 바란다”고 말했다.

평생학습으로 새로운 가능성을 발견하고, 도서관 문화행사로 연말의 즐거움을 나누는 남구의 두 행사는 주민의 일상 가까이에서 배움과 문화가 함께하는 지역 공동체의 모습을 보여주고 있다.