지난 24일 러시아 군용기가 한국 영공 인근까지 접근한 것을 두고 강신철 국방부 장관은 계획된 비행으로 보기는 어렵다고 평가했다. 한국은 러시아의 무관을 초치하는 등 항의하고 있지만, 러시아 측은 국제법적으로 문제 될 것이 없다는 입장을 고수하고 있다.

26일 국회 국방위원회에 출석한 강 장관은 러시아 군용기가 한국의 방공식별구역인 카디즈(KADIZ)에 진입할 때 사전에 통보한 적이 있냐는 국민의힘 성일종 의원의 질문에 "러시아는 방공식별구역이 없는 나라이기 때문에 상호 그러한 협약은 없다"라며 "카디즈 자체는 러시아는 인정하지 않는 부분이 있다"라고 답했다.

강 장관은 "이번에는 (러시아 군용기가 한국의) 영공 쪽으로 다가왔기 때문에 이례적"이라면서도 "계획된 것으로 보기는 어렵다는 게 저희들의 입장"이라고 밝혔다.

합동참모본부에 따르면 방공식별구역은 "영공과는 다른 개념으로 미식별 항적을 조기 식별하여 영공침범을 방지하기 위해 국가별 임의적으로 설정한 구역"으로 영공과는 구별되는 개념이다.

방공식별구역의 경우 관련 내용을 규정한 국제적 조약은 없다. 또 타국의 방공식별구역에 진입할 때 사전에 상대국에 통지해야 할 법적 의무도 없다. 방공식별구역을 설정한 국가로 한국과 미국, 중국, 일본 등이 있는데 국가안보전략연구원의 이슈브리프에 따르면 전 세계적으로 약 30여개 국가가 이를 운용하고 있다고 알려져 있다.

러시아의 방공식별구역 진입도 이번이 처음이 아니다. 합참에 따르면 지난 17일 새벽 러시아 군용기 여러 대가 동해 방공식별구역에 진입했다가 빠져나갔고 19일에도 이같은 행동이 반복됐다. 이 군용기들은 모두 한국의 영공을 침범하지는 않았다.

이러한 이유로 러시아 측은 한국 국방부가 니콜라이 마르첸코 주한 러시아 국방무관(공군 대령)을 초치한 데 대해, 방공식별구역은 한국이 일방적으로 선포한 것이라며 국제법을 어기지 않았다고 주장하고 있다.

러시아 국방무관이 초치된 당일 러시아 <타스>통신은 주한러시아 대사관 측이 "이전의 유사한 사례들과 마찬가지로, 러시아 측은 국제법 규범에 따라 행동하고 있다고 설명했다"라며 "대한민국의 '방공식별구역'은 서울이 일방적으로 설정한 것이며 다른 국가의 항공기에 어떠한 법적 의무도 부과하지 않는다는 점이 강조됐다"라고 말했다.

정부가 러시아 군용기의 방공식별구역 진입이 이전에도 있었지만, 이번에는 유독 무관을 초치하는 등 항의에 나선 배경으로 우선 해당 군용기가 영공에 너무 가깝게 진입했다는 점이 꼽힌다.

합참에 따르면 러시아 전략폭격기 편대는 24일 오전 7시 40분 즈음 울릉도 방향으로 남하했고 7시 52분 경에는 울릉도 외곽 13해리까지 근접했다. 이는 영공 경계에서 1해리 밖에 떨어지지 않은 지점이라 2~3초만 더 비행했더라도 영공을 침범했을 가능성이 높다.

방공식별구역을 침범한 러시아 군용기가 핵무기 탑재가 가능한 초음속 전략폭격기 Tu-160인 것도 이같은 대응을 불러온 배경 중 하나다. 러시아 국방부는 해당 군용기가 방공식별구역에 진입한 당일 이 군용기와 함께 Su-35S와 Su-30SM 전투기가 전략폭격기를 엄호하며 비행에 나섰다고 밝혔다고 <타스> 통신이 전했다.

경상북도가 러시아 군용기를 북한 항공기로, 방공식별구역을 영공 침범으로 잘못 공지해 혼란을 키우기도 했다. 이른 오전에 내용이 정확하지도 않은 지자체의 재난 문자 때문에 울릉도뿐만 아니라 국민의 상당수가 불안감을 가지게 됐다.

강 장관은 이에 대해 "행정안전부에서는 정확하게 러시아라고 표현을 했는데 지자체는 준비되어 있던 문구"를 그대로 사용한 측면이 있다면서 "조금 혼선이 있었던 것으로 파악을 하고 있다"라고 설명했다.

▲ 블라디미르 푸틴 대통령을 태운 러시아 전략폭격기 투폴레프(Tu)-160M이 2024년 2월 22일(현지시간) 타타르스탄공화국 카잔 공항을 이륙하고 있다. Tu-160M은 핵무기를 탑재할 수 있는 초음속 장거리 전략폭격기다. ⓒAP=연합뉴스

미국의 전략폭격기에 이어 러시아의 전략폭격기까지 한반도 인근 상공에 나타나면서 향후 한반도를 둘러싸고 군사적 긴장이 높아지는 것 아니냐는 관측도 나온다. 앞서 지난 2월 18~19일 주한미군은 경기도 오산기지에서 F-16 전투기들을 서해 상으로 100회 이상 출격시켜 중국 방공식별구역 인근에서 일본과 함께 연합 공중 훈련을 실시했는데, 여기에 B-52 전략폭격기 4대가 투입됐던 것으로 전해졌다.

이 훈련으로 중국 전투기들이 대응 출격하면서 한 때 서해에서 양측 전투기가 대치하는 상황이 벌어졌고, 안규백 당시 국방부 장관은 주한미군 측이 훈련의 구체적인 내용을 공유해 주지 않았다면서 제이비어 브런슨 주한미군사령관에 공식 항의했다. 서해가 중국과 맞닿아있는 민감한 지역이라는 점에서 자칫 위험한 상황이 발생했을 수도 있기 때문이다.

실제 미국의 전략폭격기는 한반도 인근에 종종 전개되고 있다. 지난해 2월 20일에는 국방부가 “미국 B-1B 전략폭격기가 전개한 가운데 한미 연합공중훈련을 실시했다”고 밝혔었고 2024년 6월 5일에도 B-1B가 한미 연합공중훈련에 나타나 ‘합동직격탄’(JDAM) 투하 훈련을 7년 만에 실시하기도 했다. 2023년 2월에도 해당 폭격기가 연합공중훈련 차 한반도에 전개됐다.