미국이 한국 포함 14개 경제권에 상호관세를 대체하는 과잉생산 관세 부과를 발표했다. 한국엔 관세율 15%가 책정돼 기존 무역합의 수준이 유지된다. 일본과 유럽연합(EU)에도 15%가 책정됐다. 중국엔 기존 합의를 반영해 20%가 책정됐지만 내년 1월 만료되는 무역휴전 연장 불발 땐 40%까지 인상 여지를 뒀다.

중간선거 때 미 유권자들이 관세에 대한 반발을 표현했음에도 도널드 트럼프 미 대통령이 이번 조치를 통해 정책 영향력이 건재함을 보이려 한다는 평가다. 내년 의회 다수를 장악할 민주당에서 이를 되돌리겠다는 주장이 나왔지만 거부권 등으로 쉽지 않을 전망이다.

25일(이하 현지시간) 미 무역대표부(USTR)는 한국, 중국, 유럽연합(EU), 일본 등 14개 경제권에 대해 제조업 부문 구조적 과잉 생산 능력 관련 이들의 정책 및 관행이 불합리해 미국 무역에 부담을 준다며 이 같은 조치를 발표했다. 이는 불공정한 해외 무역 관행에 대한 행정부의 무역 제재 부과를 허용하는 1974년 무역법 301조에 근거한 것으로, 지난 2월 미 대법원이 위헌으로 판단한 상호관세를 대체하는 성격이다.

새 관세 발표에도 한국에 대해선 기존 무역합의에 따른 15% 상한이 유지된다. 지난 7월 발표된 '강제노동 관세' 12.5%를 포함해도 15%를 넘기지 않도록 한다. 강제노동 관세도 301조에 근거해 부과됐다. 한미는 지난해 11월 무역합의를 통해 상호관세율을 25%에서 15%로 낮춘 바 있다.

다만 무역대표부는 한국과 현재 진행 중인 협의 및 기존 약속이 만족스럽지 않을 땐 관세율을 최대 25%로 높이는 방안을 검토하겠다고 압박했다. 한국은 미국과 무역합의에서 관세 인하 대가로 3500억달러(약 470억원) 규모 대미 투자를 약속한 바 있다.

무역대표부는 한국에 대한 과잉생산 관세 부과 근거로 제조업 유지 및 확대를 위한 산업·부문별 계획, 국영은행을 통한 우대 대출, 비시장경제국(중국)으로부터의 수입 및 외국인 직접투자를 포함해 전세계적 과잉생산 문제 해결에 실패한 점을 들었다.

일본, 유럽연합(EU)에도 기존 합의에 따른 15% 관세 상한이 유지됐다.

무역대표부는 중국엔 20% 관세를 제시하며 이는 지난해 10월 체결된 무역합의를 반영한 것이라고 설명했다. 이 합의는 내년 1월10일 만료된다. 무역대표부는 보고서를 통해 이번 무역조사에서 제기된 문제들이 충분히 해결되지 않을 경우 관세를 40%까지 올릴 수 있다고 경고했다. 무역 휴전 연장 불발 땐 관세 인상 가능성을 열어둔 것이다.

이번 관세 부과는 미 유권자들이 높은 물가에 대한 불만을 제기해 공화당을 참패로 내몬 중간선거 결과에도 불구하고 단행된 것이다. 수입품에 부과되는 세금인 관세는 미국 소비자들의 부담을 키운다. <로이터> 통신은 "트럼프에게 관세 강화는 인기가 아니라 권력의 문제"라고 지적했다. 소식통들은 중간선거 패배로 트럼프 대통령이 국내 정책 추진에 심각한 제약을 받을 위기에 처한 가운데, 입법 영향력이 줄더라도 여전히 경제 정책을 주도하고 권력을 행사할 능력이 있음을 보이고 싶어한다고 전했다.

과잉생산 관세는 상호관세 대체 성격이 짙어 미국 인플레이션이나 성장에 미치는 실질적 영향이 크지 않을 것이라는 전망이다. <AP> 통신을 보면 캐피털이코노믹스 아시아 수석경제학자 마크 윌리엄스는 이번 관세는 "널리 예상됐고 규모가 비교적 작아 우릴 올 초 수준으로 돌아가게 할 것"이라고 봤다. 통신은 이번 관세에 대법의 상호관세 무효 판단으로 인한 세수 손실을 메우기 위한 목적도 있다고 덧붙였다.

통신을 보면 미 소상공인 단체 '관세는 우리가 낸다'는 25일 성명을 내 "3주 전 유권자들은 생활비 부담을 심화하고 소상공인에 타격을 입힌 관세를 명백히 거부했다"며 "소비자들은 더 이상의 가격 인상을 감당할 수 없고 소상공인들 역시 기존 관세에 더한 추가 관세를 흡수할 여력이 없다"고 반발했다.

민주당은 관세 철폐를 위해 노력하겠다고 밝혔다. <로이터>를 보면 내년 새 의회에서 상원 재정위원장을 맡을 걸로 예상되는 론 와이든 민주당 상원의원은 "유권자들이 그의 재앙적 무역 의제를 거부한 지 한 달도 채 안 돼 트럼프는 또 다시 물가를 올리기로 결정했다. 재정위원장으로서 트럼프의 재앙적 관세를 종식시키기 위해 내가 가진 모든 수단을 동원할 것"이라고 밝혔다.

중간선거 직후 실시돼 지난 10일 공개된 로이터-입소스 여론조사에선 응답자 62%가 내년 꾸려질 민주당 다수 의회의 트럼프 행정부가 부과한 수입 관세를 철폐 조치를 지지한다고 밝혔다.

<AP>는 그러나 트럼프 대통령의 거부권 행사, 일부 민주당 의원들의 중국 관세 찬성 가능성으로 인해 향후 의회가 관세 정책을 뒤집긴 쉽지 않을 것으로 봤다.

이번 관세 관련 각국 반발이 잇따랐다. 프랑스24를 보면 올라프 길 유럽연합 집행위원회 대변인은 취재진에 "유럽이 구조적 과잉생산 원천이라는 전제를 단호히 거부한다. 유럽은 도리어 과잉생산에 가장 크게 노출된 지역"이라고 반박했다.

궈자쿤 중 외교부 대변인은 25일 정례 브리핑에서 관련 질문을 받고 "이른바 '산업 과잉생산' 문제는 실제로 존재하지 않으며 이를 정치적 조작의 구실로 삼아선 안 된다"고 비판하고 "관세 전쟁과 무역 전쟁은 누구에게도 이익이 되지 않는다"고 밝혔다.

26일 중 관영 <글로벌타임스>는 전문가들을 인용해 미국의 새 관세가 "최근 완화된 무역 긴장을 재점화하고 이런 협상 성과를 되돌리며 아직 아물지 않은 상처를 벌릴 수 있다"고 경고했다.