2026년 한국 유권자들이 선호하는 정치개혁 방향에 대해 조사를 해보니, 대통령과 국회가 선출한 총리가 권력을 나누는 '분권형 정부'에 대한 지지는 높아지고 '대통령 중임제' 선호는 낮아졌다는 결과가 나왔다. 대통령 국정운영을 긍정적으로 평가한 국민들도 과반이 단임제를 선호했다.

국회 입법조사처는 26일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이 같은 내용의 '2026년 입법·정책 현안조사' 결과를 발표했다. 국가기관이 일반 국민을 대상으로 정치 인식과 입법·정책 선호, 투표행태, 역사인식 및 가치관 등을 포괄적으로 조사한 것은 이번이 처음이다.

특히 내년 87년 헌법 체제 40주년을 앞두고 조정식 국회의장이 의장 직속 헌법개정자문위원회 구성을 추진하는 등, 국회가 개헌 논의에 시동을 걸고 있다는 점에서 이번 조사 결과에 관심이 쏠렸다.

권력구조에 대한 선호도 조사에서는 '대통령제'가 40.4%로 가장 높았다. 국민이 뽑은 대통령과 국회가 선출한 총리가 공동으로 정부를 책임지는 '분권형 정부형태'가 32.5%, '의원내각제'가 27.0%로 뒤를 이었다. 분권형 정부 형태와 의원내각제에 대한 지지를 합하면 60%에 육박했다.

대통령 임기제에 대해서는 '단임제' 선호가 59.4%로 '중임제'(40.6%)를 18.8%포인트 앞섰다. 특히 대통령의 국정운영을 부정적으로 평가한 응답자의 66.8%가 단임제를 선호했다. 국정운영을 긍정적으로 평가한 응답자 가운데서도 단임제 선호가 51.9%로 과반을 차지했다.

입법조사처는 과거 조사에 비해 분권형 권력구조에 대한 지지가 높아지고 대통령 중임제 선호는 낮아졌다는 점에 주목했다.

실제로 지난해 2월 <세계일보>·한국갤럽 조사에서는 4년 중임 대통령제가 49%, 분권형 대통령제가 14%, 의원내각제가 17%의 지지를 얻었다. 같은 해 12월 <동아일보>·리서치앤리서치 조사에서도 5년 단임제(35.2%)보다 4년 연임제(38.1%) 선호가 높았다. 4년 중임제는 15.1%로 나타났다.

ⓒ프레시안(자료=국회입법조사처·세계일보·동아일보, 그래픽=생성형 AI 활용)

국회의원 선거구제와 지역구·비례대표 의원 비율에 대해서는 '현행 유지' 의견이 우세했다. 한 선거구에서 의원 1명을 선출하는 현행 '소선거구제'와 달리 여러 명의 의원을 뽑는 '중대선거구제'에 대해서는 찬성 여론이 30.9%에 그쳤고, 반대 여론은 69.1%에 달했다.

지역구와 비례대표 의원 비율에 대해서도 현행 유지 의견이 59.2%로 가장 많았다. 지역구 확대(25.0%) 의견은 비례대표 확대(15.8%) 의견을 9.2%포인트 앞섰다. 국회의원 정수는 줄여야 한다는 의견이 56.1%였고, 현행 유지 의견은 32.3%, 확대 의견은 11.6%였다.

한편 한국의 민주주의 수준에 대한 국민들의 만족도는 과거보다 높아졌지만, 민주주의가 다른 정치체제보다 우월하다고 믿는 국민은 10명 중 6명에도 못 미치는 것으로 나타났다.

민주주의 수준에 대한 만족도를 0~10점 척도로 조사한 결과, 2022년 사회통합실태조사에서 5.84점이었던 평균 만족도는 이번 조사에서 6.34점으로 상승했다.

그러나 '민주주의가 다른 어떤 정치체제보다 항상 낫다'는 응답은 57%에 그쳤다. '상황에 따라서 독재가 민주주의보다 나을 수 있다'는 응답이 28%, '정치체제가 민주주의이든 독재이든 중요하지 않다'는 응답이 15%로, 두 응답을 합하면 43%에 달했다.

이관후 국회입법조사처장은 민주주의에 대한 만족도가 과거보다 높아졌다면서도 "상당히 우려되는 지점은 민주주의 제도 자체에 대한 신뢰가 상당히 불안정하다는 것"이라고 지적했다.

이 처장은 독재가 더 나을 수 있다는 응답과 정치체제가 중요하지 않다는 응답을 합하면 민주주의가 항상 낫다는 응답과 큰 차이가 나지 않는다며 "민주주의를 좀 더 잘해야 되겠다 하는 생각이 들게 하는 조사 결과"라고 말했다.

"2030 보수화·정치 양극화, 사실 왜곡일 가능성 높아"

입법조사처는 이번 조사 결과를 토대로 한국 사회의 정치 양극화와 청년층의 보수화 경향이 기존 여론조사에서 실제보다 과장됐을 가능성도 제기했다.

실제 이번 조사에서는 여야 후보 투표층의 이념 성향이 상당 부분 겹쳤다. 지난해 대선에서 국민의힘 후보에게 투표한 응답자 가운데 민주당 후보 투표층의 이념 성향 중간값과 같거나 그보다 진보적인 응답자는 38%에 달했다. 반대로 민주당 후보 투표자 가운데 국민의힘 후보 투표층의 중간값과 같거나 그보다 보수적인 응답자도 48%에 달했다.

이는 2022년 대선 당시 <시사IN>의 온라인 조사에서 해당 비율이 각각 15%, 16%에 그쳤던 것과 대조적이다. 입법조사처는 성장과 복지, 한미동맹, 시장규제, 이민·외국인 등 동일한 정책 문항을 토대로 두 조사 결과를 비교했다.

▲ 2022년 온라인 조사와 2026년 대면면접 조사에서 나타난 여야 대선후보 투표층의 이념 성향 분포 비교. ⓒ국회입법조사처

입법조사처는 이 같은 차이의 배경으로 조사 방식에 주목했다. 기존 정치 관련 여론조사는 전화면접·온라인·자동응답시스템(ARS) 방식이 주를 이룬 반면, 이번 조사는 대면면접 방식으로 진행했다.

이관후 처장은 기자회견 직후 기자들과 만나 한국의 정치 양극화가 다른 나라보다 심각하다는 기존 분석을 두고 "다른 나라는 대면면접 조사 결과이고 우리는 ARS로 한 조사인데, 두 개를 같이 붙여놓고 한국의 정치 양극화가 가장 높다고 얘기하는 것은 사실이 아닐 가능성이 대단히 높다"고 지적했다.

그간 여러 온라인 조사에서 나타났던 20·30대 남성의 보수화 경향 역시 이번 조사에서는 두드러지지 않았다. 소수자 권리 보장, 외국인 이민자·노동자 수용, 선거의 공정성과 자유, 독재에 대한 수용성, 12.3 비상계엄 및 윤석열 전 대통령 탄핵 등 주요 문항에서 20·30대 남성은 다른 성별·연령 집단과 뚜렷한 차이를 보이지 않았다.

이 같은 결과를 두고 이관후 처장은 젠더 문제처럼 특정 세대와 성별이 민감하게 반응하는 문항만으로 이념 성향을 판단하는 데 대해 "그 그룹 전체를 묶어서 모든 가치관에 대해 다 보수적일 것이라고 전제하는 것은 대단히 잘못됐다"고 지적했다.

조사 설계에 참여한 박선경 고려대 교수도 "경제·복지에 대한 선호, 기후 대응, 노동시장 등에 대해서는 청년세대 내 성별에 따른 차이가 별로 없었다"며 "젠더 갈등이라고 부를 수 있는 문제는 각자 자신이 속한 집단이 상대 집단보다 더 어렵고 힘들다는 의견이 강할 뿐이지, 구체적인 정책 영역에서 청년 남성들이 특별히 더 보수화했다고 보기는 어렵다"고 설명했다.

이관후 처장은 특히 "한국의 2030이 보수화했다든지 정치 양극화가 심하다고 하는 것은 사실의 왜곡일 가능성이 높다"며 "정치권, 정부나 국회가 그런 인식을 갖고 정책적 대응을 하면 오히려 갈등을 해소하는 게 아니라 더 분열할 가능성이 높다"고 경고했다.

이 처장은 이어 "이번에 확인한 결과는 오히려 국민통합을 할 수 있는 여러 가지 기반들이 대단히 많다는 것"이라며 "실제 차이가 그렇게 크지 않은데 그 차이를 부각시켜 정치적 동원을 하려는 측면에 대해서는 조사 결과를 좀 더 자세히 들여다봐야 한다"고 했다.

▲ 소수자 권리 보장, 외국인 수용, 민주주의 및 12.3 비상계엄 등에 대한 성별·연령별 응답 분포. ⓒ국회입법조사처

2030 남녀, 정책이념 차이 작지만 젠더 인식은 엇갈려

다만 구체적인 정책에 대한 선호와 달리 여성 차별과 남성 역차별에 대한 인식에서는 청년층 내 성별 격차가 뚜렷했다.

'한국에서 여성에 대한 차별은 더 이상 존재하지 않는다'는 의견에 20대 남성의 56.7%, 30대 남성의 52.9%가 동의했다. 반면 20대 여성과 30대 여성의 동의 비율은 각각 44.1%, 40.8%였다.

'지나친 여성 우대 정책으로 인해 남성들이 역차별받고 있다'는 문항에서는 성별 격차가 더 컸다. 20·30대 남성은 각각 65.7%, 65.8%가 동의했지만, 여성은 각각 43.8%, 39.3%로 20%포인트 이상 차이를 보였다.

전체 응답자 중 여성 차별에 대한 우려를 충분히 이해한다는 의견은 59.1%로 비동의 의견(40.9%)을 18.2%포인트 앞섰다.

▲20·30대 남녀의 여성 차별 및 남성 역차별에 대한 인식 차이. ⓒ국회입법조사처

이 처장은 청년층의 젠더 인식 차이가 이념 성향보다는 남녀의 생애 경험 차이에서 비롯했을 가능성에 주목했다. 젠더 문제는 다른 정치·사회적 현안과 달리 모든 국민이 당사자라는 점에서 인식 격차가 크게 나타날 수 있다는 설명이다.

이 처장은 "대체로 여성의 임금이나 지위, 경제활동 참여 등에서 차이가 벌어지는 시점이 결혼과 출산 이후인 약 35세부터"라며 "20대와 30대에서는 그 경험을 아직 하기 전이고 남성들은 취업도 좀 늦고 군대도 갔다 오고 하는 측면이 있으니 2030 남성들이 느끼기에는 역차별이 좀 있는 것 같다"고 말했다.

반면 여성에 대해서는 "여성들은 자신들의 미래를 뻔히 알고 있기 때문에 그 부분에서 차별이 있다고 생각하는 것"이라고 설명했다.

이 처장은 다만 이번 조사만으로 인식 격차의 원인까지 파악하기는 어렵다면서 "이 부분(성 차별)에 대해서 지금까지 충분히 상호 이해를 할 수 있는 설득이나 설명, 대화 등이 사회적으로 부족했던 것이 아닌가 생각한다"고 했다.

한편 입법조사처는 이번 조사에서 응답자가 스스로 자신의 이념 성향을 선택하는 기존 방식 대신, 구체적인 정책과 가치관에 대한 응답을 토대로 지역별 이념 성향을 분석했다.

수도권과 강원, 충청 지역에서는 중도 성향이 상대적으로 많았으나 호남과 영남 일부 지역에서는 진보·보수 성향이 뚜렷하게 갈렸다.

보수 성향이 강할수록 양수, 진보 성향이 강할수록 음수를 부여한 이념 지표에서 경북(+0.41)과 대구(+0.40)가 가장 보수적이었다. 반면 전남(-0.56), 제주(-0.50), 광주(-0.41), 전북(-0.39) 순으로 진보 성향이 강했다.

이번 조사는 국회입법조사처가 여론조사기관 케이스탯(K-Stat)에 의뢰해 지난 9월 28일부터 11월 2일까지 성인 남녀 6084명을 대상으로 대면면접 방식으로 실시했다. 조사 문항은 260여 개로, 응답률은 37.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.3%포인트다.

입법조사처는 향후 매년 정기적으로 대규모 면접조사를 실시하고 통계표와 원자료 등 모든 조사 결과를 공개할 계획이다.