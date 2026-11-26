이재명 대통령은 26일 "세계는 지금 미래 산업의 패권을 두고 치열한 기술 경쟁을 벌이고 있다"며 "이를 위한 양대 핵심 축이 바로 3대 메가 프로젝트와 7대 시드(SEED) 프로젝트"라고 했다.

이 대통령은 청와대에서 주재한 수석·보좌관 회의에서 "경쟁 무대 또한 인공지능, 반도체 두 영역을 넘어서 재생에너지, 핵융합, 양자 기술, 우주 항공, 첨단 바이오 등으로 빠르게 확대되고 있다"며 이같이 말했다.

그러면서 "국가의 미래를 좌우할 이 경쟁에서 오늘의 한 걸음 차이는 훗날 100걸음 1000걸음의 격차로 벌어질 수 있다"며 "과거에 신발과 의류 중심의 경공업에서 중화학 공업으로, 다시 IT 중심의 첨단산업으로 성장 엔진을 끊임없이 고도화했던 것처럼, 10년 20년 후를 내다보는 전략적인 지혜가 필요한 때"라고 했다.

다만 "현재 3대 메가 프로젝트는 각 지역에서 착공식이 진행되는 등 나름 체계적으로 추진되고 있는 것 같다"면서도 "그런데 7대 시드 프로젝트는 좀 더 속도를 내야 될 것 같다"고 당부했다. 7대 시드는 소형모듈원자로(SMR), 핵융합, 재생에너지, 양자, 우주항공, 첨단바이오, 첨단 공급망 등 7개 분야다.

이 대통령은 "사업별 맞춤형 추진 전략 수립, 기획과 투자, 연구개발, 실증 등에 걸쳐서 민간 협력 체계를 강화하는 것, 대국민 홍보·소통에 만전을 기해야 되겠다"면서 "이를 뒷받침할 규제 혁신과 금융·조세 지원, 핵심 인재 육성 역시 빈틈없이 추진해야 될 과제"라고 당부했다.

그러면서 "오늘 우리가 어떤 씨앗을 뿌리고 어떻게 가꾸냐에 따라서 다음 세대가 마주할 미래는 완전히 달라질 것"이라며 "막중한 사명감을 가지고 대한민국의 새로운 성장 지도를 그리는 데에 모두 힘을 모아 주기 바란다"고 했다.

이 대통령은 또 "연말을 앞두고 지금까지의 국정에서 부족한 부분을 살피는 것도 매우 중요하다"면서 "청와대와 정부는 연초 국민께 약속드렸던 국정 과제, 그리고 정책의 추진 현황을 세심하게 점검해야 되겠다"고 당부했다.

이 대통령은 "경제 성장률, 그리고 수출, 국민소득 등 핵심 경제 지표에서 역사적인 이정표를 세우고 있다", "2026년은 경제, 산업, 외교, 문화 등 많은 분야에서 글로벌 선도 국가로서 대한민국의 위상을 확고하게 다진 한 해로 기록될 것"이라면서도 이같이 말했다.

그러면서 "국정 성과가 국민의 일상에 제대로 닿고 있는지, 행정 편의주의나 부처 간 칸막이 때문에 과제 이행이 지체되고 있는 건 아닌지 철저하게 살펴봐야 되겠다"고 했다.

이 대통령은 "이행이 미진한 과제들에 대해서는 그 원인을 정확하게 진단하고, 필요한 수단을 적극적으로 동원해서 사업 속도를 배가해야 되겠다"며 "아울러 올해의 성과와 한계를 충실하게 검토해서 국민 체감 최우선 원칙 아래 내년도 업무 계획도 수립해야 될 것"이라고 주문했다.

이 대통령은 또 "국정 성과를 구체화하는 것과 함께 대한민국의 지속가능한 성장을 위한 씨앗도 꾸준히 뿌리고 가꿔야 한다"고 했다.

이 대통령은 이어 겨울철 안전 대책 점검을 당부하며 "이상 기후의 일상화로 과거의 경험이나 통상적인 전망에 의존한 재난 대응은 더 이상 유효하지 않다"며 "정부는 각 지방 정부와 긴밀한 협조를 바탕으로 효과적인 폭설 대응 체계 확립에 만전을 기해 주기 바란다"고 했다.

아울러 "행정 구역의 경계에서 발생할 수 있는 제설 사각지대를 최소화하기 위해서 관련 장비와 인력을 탄력적으로 운영하는 방안도 적극 강구해야 되겠다"고 했다. 또한 도로 살얼음, 한파에 따른 수도 시설 동파, 겨울철 화재 취약 시설 등에 대한 안전 대책도 주문했다.

이 대통령은 "대통령이 그런 얘기까지 세세하게 하냐, 이런 지적들이 있을 수 있다"면서 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 중요한 책무다. 이걸 국정 최고 책임자가 살피는 것도 매우 중요하고 당연한 일"이라고 했다.