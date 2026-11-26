외국인의 정치활동을 원칙적으로 금지한 출입국관리법은 헌법불합치라는 헌법재판소 결정이 나왔다.

헌법재판소는 26일 오후 헌법소원심판에서 출입국관리법 제17조 2항이 과잉금지 원칙에 어긋나 외국인의 표현의 자유를 침해한다며 재판관 6대 3의 의견으로 헌법불합치 결정을 내렸다.

해당 조항은 한국에 체류하는 외국인이 '이 법 또는 다른 법률에서 정하는 경우를 제외하고 정치활동을 해선 안 된다'고 정한다. 이에 외국인에 대한 부당한 차별 개선과 기본권 보장을 촉구하려 했던 몽골 국적 유학생 2명이 해당 조항이 표현의 자유 등을 침해한다며 2021년 7월 헌법소원심판을 청구했다.

헌재는 "참정권은 국민의 권리로서 외국인은 그 주체가 될 수 없고, 정당활동 및 선거운동의 자유도 주권자인 국민의 지위와 밀접한 관계가 있는 기본권인 점에서 외국인을 그 기본권의 주체로 인정하기 어렵다"면서도 "표현의 자유, 집회·결사의 자유, 일반적 행동자유권은 인간의 권리로서 외국인도 그 주체가 된다"고 밝혔다.

헌재는 해당 법 조항 목적의 정당성은 인정했다. 헌재는 "대한민국 국민의 자주적 주권 행사에 영향을 줄 수 있는 활동을 제한함으로써, 대한민국의 안전 질서 이익을 도모하기 위한 목적을 지닌 것"이라며 "헌법 제37조 제2항이 규정하는 국가안전보장, 질서유지, 공공복리를 추구하는 것으로 정당하다"고 판단했다.

그러나 법에 규정된 '정치활동' 범위가 지나치게 포괄적이어서, 대한민국 안전, 질서, 이익 등에 위험을 가한다고 볼 수 없는 활동까지도 원칙적으로 금지하게 된다며 침해의 최소성을 충족하지 못한다고 판단했다. 헌재는 이와 관련 "외국인의 정치활동을 금지하는 규정을 두지 않는 국가도 있고, 독일과 같이 원칙적 허용과 예외적 금지의 방식을 취하는 입법례도 있다"고 강조했다.

'해당 조항을 그대로 둔 채 금지되는 정치활동 범위를 좁게 해석하면 된다'는 지적에 대해 헌재는 "입법을 통해 허용 범위와 금지 범위를 구획하는 것이 기본권 제한의 정도를 훨씬 줄이는 방법"이라며 "국가권력의 남용으로부터 기본권을 보호하는 법치국가원리에도 더욱 부합한다"고 지적했다.

나아가 헌재는 "외국인의 표현의 자유 전반에 심각한 제약을 초래하는 결과로 이어질 수 있다"며 "제한되는 사익의 정도가 법 조항이 달성하려는 공익의 중대성을 압도할 정도로 크다"며 법익의 균형성도 충족하지 않는다고 밝혔다.

다만 당장 해당 법 조항의 효력을 없애면, 입법 공백으로 인한 혼란이 발생할 수 있기에, 법 개정 시한을 2028년 12월 31일로 두고 계속 적용하기로 했다.

한편 반대의견을 낸 재판관 김복형·정형식·조한창 등 3인은 "현대국가에선 모든 사회 문제가 언제든지 정치 문제로 전환될 가능성이 있고, 입법 목적 등을 고려하면 '정치활동'은 국가 안전·질서·이익에 위험을 가할 수 있는 활동을 일컫는다"며 "명확성 원칙에 어긋난다고 볼 수 없다"고 판단했다.

또 정치활동이 제한적으로 해석되기 때문에 해당 법조가 외국인의 기본권을 필요 최소한으로만 제한하며, 금지 대상이 아닌 의사 표현은 얼마든지 가능하다며 침해의 최소성과 법익의 균형성도 부인했다.