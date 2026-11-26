국민의힘 장동혁 지도부가 12.3 비상계엄 2주년을 맞는 다음 달 3일, 서울 도심에서 당 차원의 장외집회를 여는 방안을 유력하게 검토하고 있다. 명분은 여당의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진에 대한 '맞불' 성격인데, 당권파를 제외한 당내 반응은 부정적이다. 특히 대법원이 12.3 비상계엄이 형법상 내란죄에 해당한다고 공식 판단한 상황에서, 책임 있는 메시지를 내야 할 지도부가 사과 요구를 뭉갠 채 또 다른 '정치 이벤트'를 벌이는 것에 여론의 역풍을 우려하는 목소리가 나온다.

최보윤 당 수석대변인은 26일 국회에서 기자들과 만나 "12월 3일 장외집회를 하는 것을 유력하게 검토하고 있다"고 밝혔다. 집회 개최 이유는 "이재명 정권에 대한 규탄, 더불어민주당의 조 대법원장 탄핵소추와 관련한 것이 집중적으로 다뤄질 것"이라고 설명했다.

개최 장소는 서울 광화문, 경복궁역 인근, 여의도 일대 등이 주요 후보지로 거론된다. 지도부는 12월 초 장외집회 개최를 위해 해당 지역에 이미 집회 신고를 해둔 것으로 알려졌다.

다만 '비상계엄 당일' 집회 추진은 현재로선 원내 공감대를 형성하지 못한 채 당권파의 의지에 따라 강행하는 분위기로 읽힌다.

이날 <프레시안>이 접촉한 복수의 의원들은 비상계엄 당일 집회를 추진하는 것에 난색을 보였다. 윤석열 전 대통령의 계엄 선포일에 집회를 열어 이를 세 결집의 기회로 삼는 구상이 당 처지에서 적절하냐는 지적이다.

한 비당권파 초선 의원은 통화에서 "지금 와서 고개 빳빳이 들고 '우리는 잘못한 게 없다'는 식의 집회는 하면 안 된다"고 강조했다.

한 중진 의원은 "집회보다 사과와 반성, 성찰이 먼저 나와야 한다"고 말했다. 또 다른 중진 의원도 "국민들이 느낌이 없는데 길거리로 나가는 건 적절하지 않다"고 꼬집었다.

수도권에 지역구를 둔 한 의원은 "대법원에서 내란 인정을 받았는데 12월 3일 집회를 검토하는 건 극단의 정치"라며 "강성 지지층만 환호할 것"이라고 우려했다. 이 의원은 "의원들의 반대에 집회를 못 할 수 있다고 본다"고 예견했다.

실제로 의원들 사이에서는 선수를 가리지 않고 집단적인 집회 불참 기류가 감지된다. 한 영남권 의원은 "집회의 의도가 이상하면 의원들은 가지 않을 것"이라고 말했다. 원내지도부 쪽에서도 "12월 3일 집회는 상식적으로 어렵다", "계엄 옹호론자밖에 더 되겠나"라는 반응이 나왔다.

장 대표는 지난 7일 서울을 시작으로 매주 주말 권역별로 순회하며 정부 규탄 장외집회를 벌이고 있다. 평일에도 집회가 열리는 지역을 찾아 지지층을 만나고 장외 여론전을 강화하고 있다. 한창 진행 중인 정기국회 일정을 소화해야 하는 의원들에게는 반복되는 장외 일정 참석 요구에 불만이 누적된 상태다.

아울러 지도부는 '비상계엄 해제 표결 방해' 혐의로 재판받는 추경호 전 원내대표(현 대구시장)가 1심에서 무죄를 선고받자, 이에 탄력받아 이날 추 전 원내대표를 기소한 조은석 특검을 법왜곡죄로 서울경찰청에 고발했다. 한덕수 전 국무총리 1심에서 징역 23년을 선고한 이진관 서울중앙지법 부장판사에 대한 법왜곡죄 고발도 예고한 상태다.

장동혁 대표를 비롯한 지도부 내 당권파 쪽에선 비상계엄 2주년 날 별도의 사과 메시지는 검토하지 않는 것으로 보인다. 이들은 '비상계엄의 잘못을 인정하고, 사과하자'는 당 일각의 요구를 사실상 거절했다. 당권파는 여당이 조 대법원장 탄핵소추안을 12월 3일에 맞춰 처리하고, 정부가 '12.3 국민주권의 날'을 지정해 매년 돌아오는 국가기념일로 삼는 것에 "맞불 성격"으로 집회를 여는 것은 당연하다는 입장이다.

한 지도부 관계자는 "사과는 오히려 당의 분열을 촉발한다. 조 대법원장 탄핵, '탈옥 특검' 등을 저지해야 하는 상황에서 도움이 안 된다"고 말했다.