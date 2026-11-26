국민의힘 지도부가 장동혁 대표의 '조작 징계' 의혹을 두고 정면 충돌했다. 친한동훈계인 우재준 최고위원이 이 사건에 대한 장 대표의 소명과 사과를 요구하자, 당권파에서는 일제히 우 최고위원을 몰아세웠다. 별다른 말 없이 이를 지켜보던 장 대표는 우 최고위원을 향해 "탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다"고 비꼬았다.

26일 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 친한계를 향해 불편한 감정을 먼저 드러낸 건 장 대표와 가까운 김민수 최고위원이었다. 김 최고위원은 공개 발언에서 "나라 걱정 없는 일부 우리 당 의원들은 '한동훈을 복당시키겠다'는 고민으로 밤을 지새운다. 부끄러운 자화상"이라며 "한 의원님, 징계가 조작됐다면 법정으로 가시라"고 했다. 그는 "본인 당원 게시판 수사가 100% 조작이라는 확신이 있다면, '조작 징계다'에 국회의원직을 걸라"고 했다.

뒤이어 마이크를 잡은 우 최고위원은 △윤리위 징계 결정 과정에 개입하고 △윤리위 논의 상황을 비선으로 공유받고 △최규동 전 윤리위원 등 외부인과 의견을 여러 차례 교환했다는 등의 의혹을 열거하며 "당무감사위원회, 윤리위원회 구성, 당원의 제명 모두 최고위 의결을 통해 이뤄졌다. 그런 점에서 이번 장 대표의 사적 징계 의혹은 최고위의 심의·의결권을 침해하고, 윤리위의 독립성을 무너뜨린 중대한 사안"이라고 지적했다.

우 최고위원은 "외부인을 이용해 윤리위를 형해화하고, 당의 징계권을 사적으로 장악하고, 자신과 의견이 다른 인물들을 솎아내는 데 그 권한을 휘둘렀다면 이는 명백한 권한남용"이라며 "그 과정에서 최고위 의결까지 이용했다면 이는 당원들이 부여한 최고위 의결권을 침해하고, 당이 공정하게 운영되고 있다고 믿어온 당원과 국민까지 기만한 일"이라고 비판했다.

앞서 지난 1월 무소속 한동훈 의원에 대한 제명 등 징계는 윤리위의 처분을 최고위가 의결하며 확정됐다. 한 의원 제명 결정 당시 우 최고위원은 반대했지만, 최고위 다수를 이루는 당권파에서 찬성해 윤리위 원안대로 통과됐다.

우 최고위원은 "장 대표가 윤리위를 형해화하고, 정치적인 결정이 이뤄진다는 것을 알고서도 독립성을 내세워서 최고위를 설득했다면 거짓말로 의결을 받아낸 것"이라며 "정치적 징계 사건에 대해서 얼마나 알고 있었는지, 어디까지 개입했는지 소상히 밝히라"고 촉구했다. 또한 "최고위의 심의·의결권을 침해하고 당 운영의 공정성과 투명성에 대한 신뢰를 훼손한 데 공개적으로 사과하라"고 목소리를 높였다.

우 최고위원이 발언을 마치자, 당권파 인사들은 불쾌한 반응을 숨기지 않았다. 조광한 최고위원은 "원래 '종재기'(종지) 정도의 물이 시끄럽고 요란하다"고 했고, 임이자 정책위의장은 "안타깝다"며 혀를 찼다. 신동욱 최고위원은 우 최고위원에게 "일방적으로 쭉 말하면 이 자리에 계신 많은 최고위원들이 매우 부당한 심의·의결을 한 당사자로 지목된다"며 "어떤 근거로 침해됐다고 보는 건가"라고 답변을 요구했다.

이에 우 최고위원이 추가 발언에 나서려 하자, 정점식 원내대표는 굳은 표정으로 "비공개에서 하라"며 자제를 요청했다. 장내 언론과 보좌진이 퇴장한 상태에서 이뤄지는 비공개 최고위 회의에서 발언하라는 것이다. 정 원내대표의 만류에도 공개 석상에서 신 최고위원과 우 최고위원의 설전이 이어지자, 정 원내대표는 "에이 당 꼬라지 하고는…"이라고 언짢은 기색을 보이며 자리를 박차고 회의장을 나갔다.

이후에도 당권파인 김민수 최고위원, 정희용 사무총장 등이 일제히 말을 얹으며 우 최고위원을 겨눈 공세가 이어졌지만 회의 주재자인 장 대표는 이를 제지하지 않은 채 앞을 응시하며 무표정으로 앉아있었다. 우 최고위원이 "장 대표님, 저도 제명하려고 했나"라고 물었지만 장 대표는 답하지 않았다.

이날 최고위는 별다른 비공개 회의 없이 종료됐다. 참석자들은 제각기 한껏 격앙된 표정으로 회의장을 박차고 나왔다.

우 최고위원은 기자들과 만나 "장 대표가 저한테 딱 한 마디 했다. '탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다'고"라며 "답변하지 않았다. 잘못된 발언이라고 생각한다"고 밝혔다. 우 최고위원은 조작 징계에 대한 진상규명이 필요하다고 거듭 강조했다. 그는 "계속해서 설득해 보려고 한다. 사람들한테 이 사안을 많이 알리는 게 우선"이라고 했다.

한편 장 대표는 이날 최 전 윤리위원과 함께 조작 징계 의혹을 폭로한 황경성 윤리위원을 직책에서 해임했다.

▲26일 국민의힘 최고위원회의가 국회 당 대표실에서 열리고 있다. ⓒ연합뉴스

앞서 국민의힘 황 윤리위원과 최 전 윤리위원의 '조작 징계' 폭로 이후, 이 사안이 국민의힘 지도부인 최고위 석상에서 언급된 것은 이날이 처음이다. 당 내에서는 의원총회를 열어 이 의혹을 규명해야 한다는 요구도 나오고 있는 것으로 전해졌다. 이런 가운데 우 최고위원의 문제 제기에 장 대표를 비롯한 당권파가 날선 반응을 보이면서, 이번 사태가 격렬한 당내 갈등으로 이어질지 주목된다.

'조작 징계' 대상자로 지목된 친한계 진종오 의원은 이날 장 대표의 언행에 대해 "해명하랬더니 '탈당·창당하라'고 한다. 의혹에는 답 한마디 못 하면서, 이게 감히 동료에게 할 말이냐"고 분개하는 글을 SNS에 올렸다.

진 의원은 "의원은 당신의 가신이 아니고, 당원은 당신의 부하가 아니다"라며 "떳떳하면 의총장에 나와 모든 것을 공개하라"고 했다. 이어 "나가야 할 사람은 진실을 묻는 동료가 아니라 진실을 틀어막고 당을 제 것처럼 휘두르는 사람"이라며 "동료의 당적을 입에 올릴 자격조차 없다. 당신의 대표직부터 내려놓으라"고 직격했다.

당내에서는 친한계는 물론 일부 중진들까지 '조작 징계' 파문에 대한 지도부 차원의 대처를 촉구하고 있다. 친한계 정성국 의원은 이날 불교방송(BBS) 라디오에 나와 "장 대표가 최규동 교수를 통해 소통을 하고, 그 내용이 윤리위원장에게 전달된 것이 다 나왔다. 사당화 아닌가"라며 "지금까지 장 대표는 '윤리위는 독립기구이기 때문에 우리가 관여할 수 없다'(고 했는데), 갑자기 태도를 바꿨다"고 지적했다.

정 의원은 그러면서 "징계 과정이 훼손됐다, 오염됐다, 당헌·당규를 위반했다는 것이 다 나오고 있다. 그러면 한 의원의 복당은 충분히 주장할 수 있는 상황이 된 것"이라고 주장했다.

중진 윤상현 의원도 이날 한국방송(KBS) 라디오 인터뷰에서 "독립적인 진상조사위원회를 설치하자"고 재차 촉구했다. 윤 의원은 전직 윤리위원들의 폭로 내용에 대해 "징계에 대해 정치적으로 짜고 쳤다는 느낌을 준다"며 "징계 대상자 선정이라든지, 징계 수위 결정이라든지, 심지어 결정문도 외부에서 제공이 됐다는 것"이라고 지적헀다.

윤 의원은 장동혁 지도부가 이번 사안에 대해 보이는 태도를 겨냥해 "'억울하면 고소하라', '법정에서 싸우자' 이런 식인데, 그건 아니다"라며 "전현직 당 대표가 법정에서 싸우는 볼썽사나운 모습을 보여줄 수밖에 없다"고 우려했다. 그는 "어제 여러 의원들이 의총 소집을 요구했다"며 "의총에서 허심탄회한 의견 개진이 있을 것"이라고 기대했다.