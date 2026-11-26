'SNS 과잉' 비판을 받고 있는 이재명 대통령은 26일 "폭언, 욕설 이런 거 싫다. 그래서 제가 그런 경우 차단한다"고 했다. 이 대통령은 이날 공개된 유튜브 채널 '대통령의 Y' 1회의 비하인드 영상을 통해 SNS의 긍정적 기능과 부정적 기능을 가려서 소통하고 있다는 취지로 말했다.

이 대통령은 "자유로운 의사 표현이라는 측면에서 강점이기도 하지만 익명성 때문에 과도한 혐오, 비방, 이런 것들이 문제가 된다. 갈등이 격화된다"며 "이게 지금 SNS의 제일 큰 문제"라고 했다.

그러면서 "사람이 가면을 쓰면 평소에 안 하던 행동을 하는 경향이 있다"며 "익명 공간이기 때문에 과한 표현을 하는 경우가 많다"고 했다.

또한 "현안이나 중요한 문제를 놓고 논의를 하고 있는데 어떤 사람이 몰려와서 욕하고, 방해하고, 거짓말 퍼뜨리고, 목소리 키워 가지고 이렇게 하면 공론의 장을 망치는 것"이라며 "SNS도 마찬가지다. 그걸 소통이라는 이유로 방치를 하면 실제로 소통이 방해된다"고 했다.

이 대통령은 거듭 "이런 것을 놔두면 (SNS를) 보는 의미가 없잖나. 그럼 다른 사람의 진짜 의미 있는 글을 못 본다"며 "자기 주장만 하기 위해서 있는 건 SNS가 아니다. 스피커, 마이크일 뿐"이라고 했다.

이 대통령은 반면 "합리적인 내용들을 잘 수용을 해야 한다. 저는 지적을 받는 게 도움이 된다고 생각한다"며 "좋은 측면의 얘기는 다 들어온다. 제가 보려는 건 내가 못 보는 다른 측면들을 보려고 보는 것"이라고 했다.

이어 이 대통령은 복지 신청주의 개선을 강조하며 "'송파 세 모녀', 몇십만 원이 없어서 (사망하는 일이) 대한민국 사회에 있을 수 있는 일이냐"며 "사각지대라고 하는 게 있다"고 했다.

이 대통령은 "신청을 왜 해야 되는데? 그리고 내가 왜 가난한 사람이라는 걸 서류 떼어 가지고 가서 '저 가난합니다'(라고 증명을 해야 하나)"며 이같이 말했다.

그러면서 "'자동주의'란 말을 제가 한 번 써보는 중"이라며 "국민들도 무슨 서류 떼어 가지고 증명하고, 이런 구차한, 어쩌면 자존심 상하는 그런 거 안 해도 되잖나"고 했다. 이 대통령은 "선을 딱 그어서 (자격에) 해당이 되면 자동으로 신청 없이도 지급한다. 많이 바꾸고 있다"고 했다.

아울러 복지사업 대상자 선정 및 생계 급여액의 기준이 되는 중위소득을 6.7% 올린 점에 대해선 "중위소득이 올라가면 대상자가 확 늘어나고 지원 금액도 확 올라간다"며 "지원받는 대상자도 대폭 늘고 지원받는 금액도 대폭 늘어난다"고 했다.

이 대통령은 또 결재 시스템을 묻는 질문에는 "요새는 실무 부서들이 1, 2, 3안 들고 오는 경우도 별로 없다"며 "가부가 오는데 대개는 이미 결정 난 것"이라고 했다.

이 대통령은 "결재를 하기 전에 국무회의에서 논의를 하고, 그 이전 단계로 각 부·처·청이 내부에서 회의를 해서 결론이 난다"며 "대통령이 'A와 B, C 중에서 뭘 하지' 이렇게 하는 경우는 정말 손에 꼽을 정도"라고 했다.