'공론화', '숙의', '소통', '투명한 정보공개'. 이런 단어들을 마주할 때면 양가적인 감정이 든다. 정책을 수립하고 추진하는 과정에서 무엇보다 중요하게 다뤄져야 할 가치이지만, 동시에 너무나 쉽게 이야기되고 그만큼 쉽게 무시되기도 하기 때문이다. 특히 핵발전 정책을 둘러싸고 이 단어들이 등장할 때면 기대보다는 회의감이 앞선다. 그동안 정부가 이러한 이름으로 마련한 자리에서 시민들은 과연 제대로 소통하고 논의할 수 있었던가.

정부가 제12차 전력수급기본계획 수립을 위한 원전 공론화를 추진하고 있다. 공론화위원회를 구성하고 시민참여단을 모집하는 한편, 지난 10월 29일에는 공론화 과정의 공정성과 중립성을 확보하기 위해 외부 전문가로 구성된 공론화평가단을 운영하겠다는 계획도 발표했다. 그러나 평가단이 공론화 과정을 관찰하고 평가하는 것만으로 공정성과 중립성이 확보될 수 있을지는 회의적이다. 우리 사회가 지향해야 할 에너지 정책의 방향이나 적정한 전력수요에 대한 논의는 제쳐둔 채, 정부가 추진하는 3대 메가프로젝트와 그에 따른 막대한 전력수요를 전제로, 이를 충당하기 위한 발전량 중 핵발전의 비중을 얼마로 할 건지에 대해 논의하자고 하는 것은 결론을 정해놓고 하는 '가짜 공론화'라는 비판을 피할 수 없다.

지난 23일에는 핵발전 확대를 주장하는 전문위원 3명이 2050년까지의 핵발전 비중을 구체적인 수치로 논의해야 한다는 자신들의 요구가 받아들여지지 않자, 공론화위원회 활동의 잠정 중단을 선언했다. 결국 오늘(25일) 오전에 열린 공개토론회는 중립 전문위원들이 양측의 입장을 소개하는 공개설명회로 진행됐다. 그마저도 오전 8시 30분에 시작해 불과 10분 만인 8시 40분부터는 입장이 제한됐다고 한다.

평일 오전 8시 30분 서울에서 진행되는, 이른바 '원전 공론화'라는 것은 핵발전소로 인해 가장 직접적인 영향을 받는 지역들의 참여는 중요한 고려 대상이 아님을 명확하게 보여준다. 공론화를 인정하고 말고를 떠나서 시민들의 참여를 전제로 하는 공론화에서 공개토론회조차 왜 이런 방식으로 운영하는 것인지 이해하기 어렵다.

▲11월 25일 진행된 원전 공론화 공개 설명회 자리가 텅텅비어 있다. ⓒ남태제

그런데 원전 공론화의 향방에 관심이 쏠려 있는 사이, 또 하나의 중요한 국가정책이 수립되고 있다. 바로 '제3차 고준위 방사성폐기물 관리 기본계획'이다. 정부는 이미 제11차 전력수급기본계획에 대형 핵발전소 2기와 소형모듈원자로(SMR) 신규 건설을 반영했고, 각각 경북 영덕과 부산 기장을 건설 후보지로 선정했다. 여기에 더해 앞으로 핵발전을 얼마나 확대할 것인지 논의하고 있다.

핵발전소를 얼마나 더 건설하고 얼마나 오래 가동할 것인가를 결정하는 것은 곧 우리가 얼마나 더 많은 고준위핵폐기물을 남길 것인가를 결정하는 일이기에 결코 분리해서 논의할 수 없는 문제다. 그러나 원전 공론화에 쏠리는 관심에 비해 향후 30년간의 국가 고준위핵폐기물 관리정책이 어떤 내용으로, 어떤 과정을 거쳐 수립되고 있는지에 대해서는 좀처럼 사회적 관심과 논의를 찾아보기 어렵다.

10만 년의 책임, 누구와 무엇을 소통하고 있는가

고준위방사성폐기물관리위원회(이하 관리위원회)는 지난 4일 보도자료를 통해 20일간 제3차 고준위 방사성폐기물 관리 기본계획 초안을 공람(11월 4~23일)하고, 16일부터 18일까지 대구, 부산, 광주에서 세 차례의 지역설명회를 개최하겠다고 밝혔다. 지난해 제정된 '고준위 방사성폐기물 관리에 관한 특별법'에 따라 2027년부터 2056년까지 향후 30년간의 국가 관리정책을 수립하기 위한 국민 의견수렴 절차다. 나는 지난 17일 부산에서 열린 설명회에 참여했다. 이날 설명회에서도 관리위원회가 반복적으로 강조한 것은 '투명한 정보공개'와 '소통'이었다. 그러나 설명회에 참여하면서 관리위원회가 이야기하는 소통이 과연 무엇인지 여러 가지 의문이 들었다.

▲2026년 11월 17일 제3차 고준위방사성 폐기물 관리기본계획(안) 부산설명회 ⓒ강언주

첫째, 설명회 개최 장소와 시간의 문제다.

16일 대구경북디자인센터, 17일 부산 교원 챌린지홀, 18일 광주 김대중컨벤션센터. 설명회는 모두 평일 오후 2시부터 4시까지 진행하는 것을 계획했는데 한 시간여 동안 관리위원회와 한국원자력환경공단이 관리계획 등을 설명하고 이후 질의응답을 진행하는 방식이었다. 왜 대구, 부산, 광주에서만 설명회를 개최하는지에 대한 질문에 관리위원회는 핵발전소 지역 주민들에게 먼저 설명하고 이들의 의견을 듣기 위해서라는 취지로 답했다.

그런데 대구에도, 광주에도 핵발전소는 없다. 울진과 경주 핵발전소 지역 주민들은 대구까지, 영광 주민들은 광주까지 찾아가야 한다. 고리와 월성핵발전소 모두의 영향권에 놓여 있는 울산은 설명회 개최 지역에 포함되지도 않았다. 정말 핵발전소 지역 주민들의 의견을 먼저 듣고자 했다면 주민들이 살고 있는 곳으로 직접 찾아가고, 주민들이 참여할 수 있는 시간대를 고려했어야 한다.

두 시간에 불과한 설명회에서 주민들의 의견을 듣는 데 한 시간도 채 배정하지 않은 것 역시 납득하기 어렵다. KTX를 타고 부산역에 내려 바로 코앞에서 설명회를 개최하는 것이 주민들의 참여 여건보다는 설명회를 개최하는 기관의 편의를 우선적으로 고려한 것 아니냐는 한 참석자의 지적이 결코 지나치게 들리지 않았다.

둘째, 의견수렴의 대상과 범위에 관한 문제다.

설명회에 앞서 탈핵부산시민연대와 탈핵울산시민공동행동이 진행한 기자회견에서는 왜 서울을 비롯한 수도권과 다른 지역에서는 설명회를 개최하지 않느냐는 질문이 제기됐다.

핵발전소에서 생산된 전기는 전국으로 공급된다. 더욱이 앞으로 고준위핵폐기물 영구처분시설이 어느 지역에 들어설지는 아직 결정되지 않았다. 관리위원회는 지난 10월 30일 관리시설 부적합지역 배제기준을 확정했고, 올해 말까지 기본조사 후보부지 지도를 공개한 뒤 내년부터 지방정부를 대상으로 부지 공모에 나설 계획이다. 핵폐기물의 운반과 관리, 처분에 따르는 위험과 비용, 미래세대에 대한 책임까지 고려한다면 고준위핵폐기물은 결코 핵발전소 지역만의 문제가 아니다.

설명회 현장에서 관리위원회가 그토록 강조하는 소통의 대상이 누구인지 물으니, 전 국민이라는 답변이 돌아왔다. 그런데 전 국민의 의견을 듣기 위해 마련한 자리가 고작 세 차례의 지역설명회라니. 필요에 따라 설명회를 추가로 개최할 수 있다는 답변 역시 고준위핵폐기물 문제에 대한 사회적 논의의 필요성을 너무나 안일하게 인식하고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 들었다.

▲2026년 11월 17일 제3차 고준위방사성 폐기물 관리기본계획(안) 부산설명회 규탄기자회견 ⓒ강언주

핵발전소 지역 주민들과 달리 핵폐기물 문제를 일상적으로 마주할 기회가 적은 시민들이 고준위핵폐기물이 왜, 어떻게 발생하는지, 얼마나 위험한지, 이를 안전하게 관리하고 처분하는 것이 왜 우리 사회 모두의 책임인지 충분히 이해하고 공감할 수 있도록 하는 것은 관리위원회가 해야 할 중요한 일이다. 그런데도 전국적인 사회적 논의를 위한 계획 없이 핵발전소 지역을 중심으로, 그마저도 충분하지 않은 설명회를 진행한 것은 국민적 이해와 공감을 넓히기보다는 기존 핵발전소 지역의 핵폐기물 처분시설 수용 가능성을 염두에 둔 것이 아닌지 의구심이 들게 한다.

셋째, 충분한 정보제공과 의견수렴 시간이 주어졌는가 하는 문제다.

고준위핵폐기물은 강한 방사선과 열을 내뿜는, 인간이 만들어 낸 폐기물 중 가장 위험하고 관리하기 어려운 폐기물 중 하나다. 그 처분의 안전성을 고려해야 하는 시간은 10만 년 이상에 이른다. 인류가 문자를 사용하기 시작한 것이 불과 5천여 년 전이다. 핀란드에서는 영구처분시설(온칼로)의 존재와 위험을 먼 미래의 인류에게 어떻게 알릴 것인가를 두고도 논의가 이루어져 왔다. 지금의 언어가 사라진 뒤에도 위험을 전달할 수 있는 표식은 무엇일까. 오히려 그 표식이 미래 인류의 호기심을 자극하지는 않을까. 아예 아무런 표식도 남기지 않는 것이 더 안전하지 않을까. 처분시설의 장기적 안전성이 지질학적·공학적 조건만이 아니라 세대를 넘어 이어지는 사회적 약속과 정보의 연속성에도 영향받는 문제이기 때문이다.

그런데 우리는 어떠한가. 일상생활에서 누구나 배출하는 생활폐기물조차 처리시설의 입지를 둘러싸고 환경오염과 건강 피해, 부동산 가치 하락 등을 이유로 사회적 갈등이 발생한다. 하물며 그 위험과 책임이 수만 년 이상 지속되는 고준위핵폐기물이다. 관리위원회는 우리 국민들이 고준위핵폐기물의 특수성과 위험성, 그에 따르는 사회적 책임을 얼마나 이해하고 있다고 생각하는 것일까. 관리위원회가 홈페이지에 기본계획 초안 공람과 지역설명회 개최를 안내한 것은 공람이 시작되는 당일인 11월 4일이었다. 얼마나 많은 국민이 이 사실을 알고 있었을까.

설명회 현장에서 상영된 두 편의 영상과 제공된 자료 역시 관리시설 확보를 위한 계획과 절차를 설명하는 데 치중해 있었다. 고준위핵폐기물이 얼마나 위험한지, 왜 이 문제를 해결하기 위해 그토록 긴 시간과 막대한 사회적 비용을 들여야 하는지, 국민들이 문제 자체를 이해하고 함께 고민할 수 있도록 하는 정보 제공은 부족했다.

정보를 공개하는 것과 국민들이 그 정보를 충분히 이해하고 자신의 의견을 형성할 수 있도록 하는 것은 다른 일이다. 10만 년 이상의 시간을 고민해야 하는 문제를 두고 향후 30년간의 국가 관리정책에 대해 국민에게 주어진 의견수렴 기간은 고작 20일이었다.

넷째, 관리위원회가 강조하는 소통은 무엇을 위한 소통인가 하는 문제다.

이날 설명회에 참여한 핵발전소 지역 주민과 활동가들의 주요 관심사는 핵발전소 부지 내 임시저장시설 문제였다. 핵발전소 수명연장과 신규 건설로 핵폐기물이 계속 늘어나는 상황에서 언제 반출될지도 모르는 핵폐기물을 또다시 지역이 떠안아야 하기 때문이다.

그러나 설명회에서는 중간저장시설과 영구처분시설의 부지선정 및 공모 절차, 유치지역에 대한 지원 등에 관한 설명이 상당한 비중을 차지했다. 관리위원회는 지난 10월 30일 보도자료에서도 주민 수용성을 높이고 지방정부의 공모 참여를 활성화하기 위해 부지 조사 대상지역 지원금, 관리시설 유치지역 특별지원금과 반입수수료 등의 지원방안을 제시했다. 지난 20일에는 기장군을 비롯한 원전소재 5개 지자체 행정협의회가 관리위원회를 방문해 핵발전소 부지 내 건식저장시설 설치와 관련한 실질적인 지역지원대책을 요구하기도 했다.

오랜 기간 핵발전의 위험과 부담을 감당해 온 지역 주민들의 피해에 대해 국가가 책임지는 것은 당연하다. 그러나 그동안의 위험과 피해에 대해 국가가 책임지는 것과 앞으로 또 다른 위험을 받아들이도록 하기 위해 지원금을 제공하는 것은 전혀 다른 문제다. 임시저장시설이든 중간저장시설이든 영구처분시설이든 그곳에 저장하거나 처분하는 것은 모두 고준위핵폐기물이다. 그런데 왜 시설에 따라 주민 의견수렴의 범위와 지역지원의 범위에 차이가 있는가. 이러한 질문에 “결국 제일 관심 있어 하실 부분은 지역에 어떤 이득이 있냐는 거죠?”라고 되묻는 관계자의 말을 듣고 얼굴이 뜨거워졌다.

핵발전소 지역 주민들이 던지는 질문을 어찌 지역에 돌아올 경제적 이득에 관한 문제로 치환할 수 있는가. 주민들이 묻고 있는 것은 왜 또다시 우리 지역에 핵폐기물을 보관해야 하는가, 언제까지 보관해야 하는가, 앞으로 핵폐기물은 얼마나 더 늘어날 것인가, 그리고 우리는 이를 거부할 수 있는지다. 중간저장시설은 2050년 이전, 영구처분시설은 2060년 이전 운영 개시를 목표로 하고 있지만 이를 예정대로 확보할 수 있다는 보장은 없다. 핵발전소 부지 내 임시저장시설이 기약 없는 장기저장시설이 될 수 있다는 주민들의 우려도 여전히 해소되지 않고 있다.

소통을 강조하지만 불통으로 일관하는 핵발전·핵폐기물 정책

한쪽에서는 고준위핵폐기물을 어떻게 관리하고 처분할 것인가를 논의하고, 다른 한쪽에서는 앞으로 핵발전의 비중을 얼마나 가져갈 것인가를 논의하고 있다. 결코 분리해서 논의할 수 없는 두 가지 문제가 마치 아무런 상관도 없는 것인 양 다뤄지는 아이러니한 상황이다. 물론 핵폐기물의 관리와 처분에 있어 앞으로 얼마나 많은 핵폐기물이 발생하는지는 중요하지 않다는 전제라면 가능한 유체이탈적 논의이기도 하다.

▲2026년 11월 25일 정부 원전공론화 공개토론회 규탄 기자회견 ⓒ남태제

고준위핵폐기물의 안전한 관리는 더 이상 미뤄서는 안 되는 현세대의 책임이라며 미래세대에 그 책임을 떠넘기지 말자고 한다. 그렇다면 현세대의 책임은 이미 만들어 놓은 핵폐기물을 안전하게 처분하는 것에 그치는 것일까. 앞으로 발생할 핵폐기물의 양을 줄이고 더 이상의 위험과 부담을 미래세대에 떠넘기지 않기 위한 결정을 내리는 것 역시 현세대의 중요한 책임이다.

책임 있는 공론화라면 적어도 이러한 질문들이 함께 논의돼야 한다. 우리가 필요하다는 전력의 양은 과연 적절한 것인지, 핵발전의 위험과 핵폐기물의 책임을 어디까지 감당할 수 있는지, 우리가 지향해야 할 에너지 정책의 방향은 무엇인지에 대한 논의가 선행돼야 한다.

지금 진행되고 있는 원전 공론화와 고준위핵폐기물 관리 기본계획의 수립 과정에서 시민들이 이러한 근본적인 질문을 던지고 함께 논의할 기회가 얼마나 보장되고 있는지 우리 사회가 함께 따져봐야 한다.

민주주의가 진전될수록 소통과 공론화, 숙의의 중요성은 더 강조될 것이다. 그러나 이러한 가치들이 정부가 추진하는 정책의 정당성을 확보하기 위한 수단으로 동원된다면, 오히려 민주적 의사결정이 얼마나 요원한 일인지를 보여주는 것이 아닐까. 10만 년 이후의 미래세대에까지 영향을 미칠 결정을 앞둔 지금, 우리에게 필요한 것은 공론화라는 허울을 쓴 형식적 절차를 넘어 실질적이고 책임 있는 사회적 논의를 시작하는 일이다.