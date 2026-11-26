한국 가구의 분기 실질소득이 2년 반만에 처음으로 감소했다. 양극화가 심해져 소득 최하위계층 소득은 줄어든 반면 최상위계층 소득은 커졌다.

26일 국가데이터처의 '3분기 가계동향 조사 결과'를 보면, 올 3분기 물가를 반영한 실질소득은 전년 동분기 대비 2.1% 줄어들었다.

실질소득이 감소한 건 2024년 1분기(-1.6%) 이후 2년 반만에 처음이다. 이번 감소 폭은 2023년 2분기(-3.9%) 이후 13개 분기 만에 가장 컸다.

명목소득은 0.8% 증가했다. 이는 2023년 2분기(-0.8%) 이후 최저 수준이다.

반도체 수출 증가로 3분기 국내총생산(GDP)은 전년 동분기 대비 3.4% 급증했다. 하지만 자영업 불황, 증시 불안정, 기준금리 인상 등의 여파로 가구 소득이 양극화함에 따라 일부 계층만 수출 증대의 혜택을 본 것으로 풀이된다.

이와 관련, 경상소득 가운데 근로소득은 3.6% 증가했으나 사업소득은 1.4% 줄어들었다. 사업소득이 줄어든 것은 2023년 3분기(-0.8%) 이후 12개 분기 만에 처음이다. 이번 감소 폭은 2023년 1분기(-6.8%) 이후 최대였다. 자영업 불황 여파가 영향을 미친 것으로 보인다.

재산소득도 11.1% 급감했다.

소득분위별로 보면 1분위(소득 하위 20%) 가구의 월평균 소득이 127만7000원으로 전년 동분기 대비 2.7% 감소했다. 명목소득이 줄어든 건 1분위가 유일했다. 1분위 근로소득이 9.2% 감소했다.

반면 소득 최상위층인 5분위(소득 상위 20%) 가구 월평균 소득은 1174만6000원으로 1.4% 증가했다.

이에 따라 균등화 처분가능소득 5분위 배율은 5.39배가 됐다. 이는 상위 20% 소득이 하위 20%의 몇 배인가를 나타내는 지표다. 이 비율이 커질수록 빈부격차가 더 심각해졌음을 뜻한다.

처분가능소득보다 소비지출이 많은 적자 가구 비율은 24.0%로 집계됐다. 이는 3분기 기준 3년 만 최고 수준이다.