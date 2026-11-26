국회 국방위원회가 소말리아 아덴만 해역에 파견된 청해부대의 임무 구역을 호르무즈 해협 인근인 오만 남방 외해로까지 확대하는 '국군부대 파견연장 수정동의안'을 여야 합의로 의결했다.

국방위는 26일 오후 전체회의를 열고 '국군부대의 소말리아 아덴만 해역 및 오만 남방 외해 파견연장 수정동의안'을 의결했다.

동의안엔 청해부대에 초계기와 무인 장비 등의 전력을 추가로 파견하고, 파견 지역 또한 현재 아덴만 해역에서 오만 남방 외해로 확대한 채 그 파견 기간을 2027년 12월 31일까지 연장하는 내용이 담겼다.

앞서 조국혁신당·진보당 등 원내 진보정당을 비롯해 진보성향 시민사회단체 등 범진보 세력으로부터 해당 동의안이 '꼼수 파병'이라는 비판이 일었지만, 민주당과 국민의힘은 전쟁 불개입 원칙 등을 명시하는 부대의견을 더하는 것으로 이들의 반발을 일축했다.

국방위가 붙인 부대의견에 따르면 △청해부대는 임무 수행 과정에서 특정 국가 간의 전쟁 또는 군사작전에 대한 불관여·불개입 원칙을 준수하고 △추가 전력이 임무를 수행할 땐 장병의 생명과 안전을 최우선으로 고려하며 △자위권 요건과 원칙을 철저히 지키는 한편 정부는 외교적 마찰을 초래하지 않도록 관련 국가와 적극 소통한다.

국방위 더불어민주당 간사인 김병주 의원은 "국민들께서 일부 우려의 목소리도 있었고, 조국혁신당이나 진보당에서는 이것이 우회파병이 아니냐라는 의혹도 제기를 했기 때문에 그런 것들을 불식시킬 필요가 있어서 부대의견을 포함했다"고 설명했다.

회의에 참석한 강신철 국방부 장관도 3가지 부대의견 조항에 동의 의사를 밝히며 "잘 정리를 해주셨고 의견 주신 대로 저희가 임무 수행을 잘하도록 할 것"이라고 호응했다.

▲진성준 국방위원장이 26일 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ연합뉴스

다만 진보정당들은 해당 부대의견에 대해서도 반박 입장을 밝히며 동의안 처리에 반대했다.

김준혁 조국혁신당 원내대표는 이날 당 최고위원회의에서 여야가 붙인 동의안 부대의견을 놓고 "해적을 막는다면서 왜 전쟁불개입을 다짐까지 하나"라며 "스스로 생각해도 앞뒤가 안 맞았던 것", "답은 (파병을) 보내지 않는 것"이라고 비판했다.

김 원내대표는 이어 "(부대의견과 무관하게) 동의안 본문은 그대로다. 유사시 '지시되는 해역'까지 갈 수 있다는 문구도 있고 '항행의 자유 회복' 임무도 남아 있다"며 "부대의견 몇 줄로 본문이 열어 둔 문을 닫을 수는 없다"고 지적했다.

그는 "문제는 문구가 아니라 명분 없는 전쟁에 말려들게 하는 작전구역 확대와 임무 변경"이라며 "정부와 여당은 부대의견 뒤에 숨지 말라. 해적이 문제라면 아덴만을 지키는 연장안이면 충분하다"고 했다.

우회 파병 가능성을 막기 위해선 작전구역 확대 및 임무 변경 조항을 본문 자체에서 삭제해야 한다는 것이 혁신당 측 주장이다.

진보당도 "이재명 대통령의 전쟁 불개입 약속을 '파병 확대'로 지킬 수 있는가"라고 지적했다. 진보당은 이날 오후 국회 앞에서 시민단체 '미국침략전쟁중단 한국군파병반대 긴급행동'과 함께 기자회견을 열고 "수정동의안은 한국군의 활동구역과 임무를 확대해 미국과 이란의 군사적 충돌에 연루될 위험을 높인다"며 이같이 말했다.

진보당 의원단 또한 동의안 의결 직후 입장문을 내고 "부대의견은 법적 구속력이 전혀 없는 권고안에 불과하다"며 "본회의 강행 처리를 즉각 중단하고, 국회의원 전원이 참여하는 비상 숙의를 통해 파병의 정당성과 청년 장병들의 안전 대책을 원점에서 재논의해야 한다"고 주장했다.