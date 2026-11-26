최근 한 연구보고서는 경찰청 제출자료를 토대로 10대 청소년의 성폭력, 사이버성폭력, 교제폭력, 스토킹 피의자 규모를 분석했다(☞관련자료 바로가기). 분석결과를 보면, 성폭력 10대 피의자 규모는 2020년 2688명에서 2025년 5074명으로 증가해 역대 최고치였다. 사이버성폭력 10대 피의자 규모는 2022년 755명에서 2025년 1659명으로 약 2.2배, 교제폭력에서는 2022년 280명에서 2025년 740명으로 약 2.6배, 스토킹의 경우 2022년 162명에서 2025년 400명으로 약 2.5배 증가했다. 기억해야 할 것은 위에 제시된 모든 통계는 신고·검거된 사건의 피의자 수치라는 점이다. 신고하지 못한 피해는 통계에 포함되지 않는다.

10대 피의자 규모 증가 폭이 가장 크다는 교제폭력을 보자. 연애 과정에서 발생한 폭력에 대해 청소년은 어떤 대응이 가능할까? 사건을 신고하고 처벌을 원한다면 예상되는 2차 가해와 사회적 시선은 어떻게 감당할 수 있을까? 가해자에 대한 처벌과 교육은 얼마나 잘 이뤄질 수 있을까? 피해자에 대한 회복과 치유는 제대로 이뤄질 수 있을까? 질문들에 답하려면 법이 실제로 청소년의 피해를 줄였는지부터 확인해야 한다. 미국 워싱턴대학교 아디나 교수가 이끄는 연구팀은 청소년 교제폭력과 관련한 법을 제정한 지역과 그렇지 않은 지역 간에 신체적 교제폭력 경험이 달라졌는지 분석했다(☞논문 바로가기: 미국 고등학교 교제폭력을 다룬 주(州) 법률: 이중차분법 연구).

법은 홀로 작동하지 않는다

연구팀은 미국 질병통제예방센터(CDC)가 2년마다 실시하는'청소년 위험행동 조사(Youth Risk Behavior Survey)'에서 반복 수집된 자료(횡단면)를 활용했다. 연구팀은 1999~2019년까지 응답률이 60% 이상이며 자료 공유가 가능한 지역 41개 주(州)의 자료를 이용했다.

이들이 주목한 것은 10대 교제폭력 예방·대응을 다루도록 의무화하는 주법(州法)이 제정되어 있는가였다. 예를 들어 주 차원에서 학교 예방 프로그램을 의무적으로 운영하도록 하는지, 청소년 교제폭력 매뉴얼 등 정책 문서가 의무적으로 마련되었는지 등이다. 전체 41개 주 중에서 법률이 제정된 주는 21개 주였다. 10대 교제폭력 관련 법률 중 최소 1가지 요소가 의무화된 주에 거주하는 학생인 경우 '노출군'으로 분류했고, 관련 법률조항이 없거나 학교가 청소년 교제폭력 문제를 다룰 때 '권고' 내용만 있는 지역에 거주하는 20개 주 거주학생은 '대조군'으로 포함시켰다.

자료에 포함된 학생 총 124만 211명을 대상으로 분석한 결과를 보자. 참여자 평균 연령은 16세, 50.6%가 남성, 인종별로는 백인 61.7%, 아프리카계 미국인 18.3%, 히스패닉·라틴계 13.1% 순으로 많았다. 연도별로 10대 교제폭력 경험률을 보면 1999년에는 주별로 7.5~13%에 분포했으며, 2019년에는 3.7~10.5%였다. 전체적으로 수치는 감소했지만, 주별로 시기에 따라 교제폭력 경험률이 감소하거나 증가·유지되는 추세는 서로 달랐다.

노출군과 대조군을 비교하여 관련 법률 여부에 따라 지난 1년간 청소년의 신체적 교제폭력 경험이 달라지는지 분석한 결과 통계적으로 유의미한 연관성은 없었다. 6회차 조사부터 관련 법률이 있는 주에서 교제폭력 경험률이 1.7%포인트 감소했으나 통계적으로 유의한 차이는 아니었다. 결론적으로 법률 제정 이후 달라진 효과는 없다고 할 수 있다.

왜 이런 결과가 나왔을까? 연구팀은 그 원인으로 법률이 제대로 시행되지 않을 가능성을 우선 지적했다. 위 연구는 법률 제정 후 실제 시행 여부를 확인하지 못했고, 법률의 존재 여부만 검토했다. 관련 법률이 제정되어도 시행되는지 알 수 없어 실질적 효과가 감소했을 수 있다. 실제로 법률·정책과 학교 현장의 관행에는 상당한 괴리가 있으며 법률 효과를 결정짓는 시행을 강제할 수단은 많지 않다.

특히 법률 시행에는 인력, 시간, 재원 같은 자원이 필수적이지만, 학교 현장에는 이런 자원이 부족한 경우가 대다수다. 법률 조항 자체를 뒷받침할 수 있는 지원이 명시되지 않은 경우나 법률을 구체적으로 실행하기 위해 명확한 지침이 없는 경우도 있다. 법률을 지키지 않으면 제재하겠다는 조항을 명시한다 해도, 제재 역시 실제 집행수준을 알 수 없다는 게 연구팀의 설명이다.

법이 작동하게 하려면 어떻게 해야 할까

캐나다 캘거리대학의 엑스나-코르텐스 교수 연구팀은 청소년 교제폭력 관련 법·정책을 다룬 기존 연구를 검색해 주제별로 살펴보고 개선방안을 제시한다(☞논문 바로가기: 청소년 교제폭력 예방을 위한 법·정책 연구: 주제범위 문헌 고찰). 연구팀은 1983~2023년에 발표된 논문 중 '청소년 교제폭력' 검색어로 추출한 4826건에서 최종 19건을 선정해 분석했다.

분석된 기존 연구에서 제시하는 개선점은 공통적이다. 법·정책 시행을 촉진하기 위한 연합체, 부문간 파트너십의 중요성, 시행과정에서 발생할 수 있는 현장과의 괴리를 완화하기 위한 조치, 피해자를 위한 명시적 보호 조치와 지원 서비스 제공의 필요성, 법·정책 시행과정에서 표준 프로토콜 수립, 관계자 교육훈련의 중요성 등이다. 모두 자원이 충분히 투입되어야 하며, 연관 분야의 법제도 정비, 통합적 관점의 협업이 필수적인 일이다.

단순히 관련 법률의 존재 여부를 넘어 법률·정책 내용과 질에 대한 유의미한 평가방법을 모색하는 것 역시 강조된다. 연구팀이 분석한 논문에 따르면 2020년 9월 기준 미국 내 38개 주에 관련 법률이 존재하지만, 이 중 15개(40%)만 10대 교제폭력의 정의를 내렸다. 2019년 기준 미국 30개 주의 청소년 교제폭력 법률의 질을 평가한 결과는 총점 68점 만점에 평균 점수가 12.59점이었다.

교제폭력 정의가 포괄적으로 이뤄지지 않으면 가해자가 처벌받고 피해자가 대응할 수 있는 여지는 줄어든다. 더불어 사건 발생 시 누가 구체적으로 무엇을 해야 할지 내용이나 지침이 마련되어 있지 않으면 시행 과정에서 혼란은 더욱 커진다. 관련 법률·정책 내용의 부실이 시행 과정의 부실로 이어질 수밖에 없다.

피해자는 기다려주지 않는다

교제폭력은 성인만의 문제가 아니며 청소년 시기부터 안전하고 건강한 관계 형성을 위한 교육이 필요하다. 특히 청소년기부터 청년기까지 친밀한 관계에서 발생하는 폭력과 통제 문제를 연속적으로 다루는 예방교육이 중요하다(자료 바로가기). 이를 뒷받침할 법제도 정비와 효과적 시행이 필요하지만, 개별 근거법이 서로 다른 이유로 현실 속 폭력예방교육은 칸막이로 쪼개져 이뤄지고 있다는 평가다. 특히 한국의 교제폭력 처벌 관련 법안은 2016년 첫 발의 이후 10년째 여전히 국회에 계류 중이다. 그러는 사이 상처받고 다치고 결국 목숨을 잃는 피해자 수는 지금도 늘고 있다.

*서지정보

Adhia, A., Paladhi, U. R., & Ellyson, A. M. (2024). State laws addressing teen dating violence in US high schools: a difference-in-differences study. Preventive medicine, 182, 107937. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2024.107937

Exner-Cortens, D., Sharma, S., & Craig, W. (2026). Research on Law and Policy to Prevent Teen Dating Violence: Scoping Review. Trauma, violence & abuse, 27(3), 690–703. https://doi.org/10.1177/15248380251320994