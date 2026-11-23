연천군·여주시 산란계 농장과 파주시 메추리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 잇따라 발생한 가운데 경기도가 도계장을 통한 바이러스 전파 가능성을 차단하기 위해 도내 도계장 5개소를 대상으로 긴급 방역 점검을 했다고 23일 밝혔다.
도계장은 타 시도 및 여러 시군의 가금농장에서 출하된 닭과 운송차량이 집결하는 시설로 한 곳이라도 오염되면 차량과 종사자를 매개로 다수 농가에 바이러스가 퍼질 수 있다.
경기도는 동물방역위생과 4개 점검반(2인 1조)을 편성해 지난 18일부터 20일까지 동두천, 김포, 포천, 화성 등 4개 시군의 도계장 5개소를 대상으로 현장점검을 했다.
주요 점검사항은 △소독실시기록부 및 출입기록부 작성 △출입자 및 출입차량 소독 실태 △소독시설 정상 작동 여부 △소독약품 적정 희석·사용 및 관리 상태 △시설 내·외부 청결 및 소독 상태 등이다.
점검 결과, 5개 업체 모두 방역수칙 위반사항은 확인되지 않았으며, 전반적으로 소독시설 운영과 닭 운반차량에 대한 방역관리가 적정하게 이뤄지고 있는 것으로 나타났다. 다만 도계장은 AI 확산의 매개 고리가 될 수 있는 만큼, 점검반은 현장에서 닭 운반차량 운전자를 대상으로 개인 및 차량 소독의 중요성을 집중적으로 지도했다.
경기도는 이번 점검에서 위반 사항이 발견되지 않았지만, 최근 조류인플루엔자(AI) 발생 위험이 지속되고 있는 만큼 도계장의 방역관리 수준을 유지하고 현장 방역 수칙이 철저히 이행될 수 있도록 지속적인 관리를 할 방침이다.
이은경 경기도 동물방역위생과장은 “현장의 방역관리 수준을 지속적으로 살피고 취약 요인을 선제적으로 개선해 고병원성 조류인플루엔자가 더 이상 확산하지 않도록 방역 역량을 집중하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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