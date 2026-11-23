오스트레일리아가 지역 현안에 대한 독자적 입장을 세우고 중화인민공화국(PRC)과 특별한 관계를 맺으러 적극적으로 나서는 상황에서 나는 그 의미를 잘 이해할 필요를 느꼈다. 그 역사부터 살펴보기 위해 여러 권으로 막 나온 매닝 클라크의 권위 있는 책을 읽었다. 첫 방문 때 한 권으로 나온 같은 저자의 책을 읽었었지만, 새로 나온 책의 초기 이주 단계에 관한 상세한 내용을 보고 놀랐다. [Charles Manning Hope Clark(1915–1991)의 A History of Australia(6책) 첫 권은 1962년, 마지막 권은 1987년에 나왔다.]

다른 책들도 찾아보니 각 주 별로 역사를 서술한 책이 많았다. 특히 뉴사우스웨일스와 비토리아 역사가 많았다. 지역 상황이 영국 본국과 전혀 달랐다는 것이 분명했다. 많은 사람이 거친 삶을, 그나마 길지도 못한 삶을 살고 있었지만, 모든 것이 궁극적으로 대영제국의 이해관계에 맞춰져 있었던 것으로 보였다. 영연방의 일원으로 오스트레일리아연방을 세우는 결정조차도 그 이해관계에 따른 것이었다.

캔버라의 위치에서 뉴사우스웨일스와 비토리아 두 주에 관한 공부로 시작하는 것이 편했다. 뉴사우스웨일스가 영국 및 대영제국과의 관계에 많이 쏠려 있던 데 비해 비토리아에서는 영국과 관계에서도 오스트레일리아의 독자적 관점을 세우려는 노력이 컸던 것으로 보였다. 멜버른대학에서는 맥스 크로퍼드(Max Crawford)와 매닝 클라크 같은 역사학자들이 주도적 역할을 맡았다. 그중 가장 젊은 역사학자 제프리 블레이니(Geoffrey Blainey)의 책 <거리의 지배력: 오스트레일리아 역사에서 거리의 역할 The Tyranny of Distance: How Distance Shaped Australia’s History>이 내 상상력을 사로잡게 된 것도 놀라운 일이 아니었다.

블레이니는 "쓰레기 인간"들이 이룩한 광업자본주의와 그 전 세계적 영향의 이야기로 일단 시작한다. 그러나 더 깊이 들어가면 모든 가치 있는 것으로부터 가장 먼 곳으로 쫓겨나는 운명에 처한 사람들의 모습을 박진하게 그려낸다. 이 이야기가 불편하게 느껴지는 사람들도 있겠지만, 내게는 읽은 중 가장 깊은 통찰력을 보여준 서술이었고 그 후 내 마음을 떠난 일이 없었다. 아마 아시아에서 온 우리가 오랫동안 품어 온 질문을 떠올려주기 때문이었을 것이다: "왜 오스트레일리아는 아시아를 멀리했을까?"

오스트레일리아 역사는 제임스 쿡이 뉴사우스웨일스 해안에 깃발을 꽂던 때까지 거슬러 올라가지만 완성된 것은 대영제국 절정기의 일이었다. 나폴레옹전쟁을 계기로 맺어진 영국-네덜란드 조약으로 극동 항로와 중국 개방의 길이 열릴 때 남반구에 확보된 오스트레일리아의 대륙 규모 기지는 막대한 가치를 발휘했다.

골드러시는 광업자본주의의 발달을 촉진한 하나의 덤이었고, 중국과 캘리포니아를 비롯한 모든 곳에서 사람들을 끌어들였다. 그 이후 통신기술의 발전에 따라 거리의 장벽이 낮아졌다. 거리의 존재가 사람의 마음을 부드럽게 해주는지는 모르겠으나 블레이니의 그림을 보면 사람 사이의 유대감을 강화해 주고 출현하기 시작한 영-미 제국에 대한 오스트레일리아의 전략적 가치를 키워준 것으로 보인다.

같은 시대 사람들이 세계사 속에서 오스트레일리아의 위치를 다른 방향에서 찾고 있을 때 블레이니의 통찰력 있는 분석이 발표된 사실이 내게는 매우 흥미로웠다. 아시아 쪽을 바라보는 사람들에게는 백호주의가 끝날 때였다. 근래의 역사를 뒤틀어온 인종 편견에서 벗어나야 할 때였다. 더 고약한 측면을 따지고 드는 사람들도 있었다. 정복자와 이주민들이 이 땅에 원래부터 살고 있던 사람들에게 어떤 짓을 했는가?

고고학, 인류학과 언어학 분야의 ANU 동료들은 이 대륙의 원주민, 그리고 태평양 지역 및 근북 지역과의 관계에 관심을 키우고 있었다. 태평양사 분야 동료들은 멜라네시아와 폴리네시아 주민들에 대한 유럽 제국주의의 영향 연구를 통해 현지 문화들이 입은 피해를 밝혀내고 있었다. 식민지배의 잔혹성을 충분히 밝혀내지 않고는 오스트레일리아의 온전한 역사서술이 불가능하다는 인식이 일어나고 있었다.

자본주의 산업국 영국과 거리를 둔 독특한 노동운동의 발생에 초점을 맞추는 수정주의 경향 연구자도 ANU에 늘어나고 있었다. 오스트레일리아식 사회주의의 존재를 확인하기 위해 유럽 혁명사상을 연구하는 사람도 많았다. 이것이 값싼 노동력을 수입하려는 자본주의적 동기를 둔화해 백호주의 정책을 불러낸 인종주의 편견을 강화했다는 것이다. 그리고 페미니즘 역사학에 관심이 늘면서 초기 이주민사회 남성우월주의의 뿌리가 드러나는 것도 눈에 들어왔다. 전체적으로, ANU 동료들은 제국주의 관점을 비판하는 역사학계의 흐름으로 나를 끌어들였다.

대영제국이 기울어진 지 수십 년 후에 일어나고 있던 일이다. 블레이니가 말한 "거리"라는 것이 모든 변화의 속도를 늦춰 왔다. 2차 대전을 계기로 유엔을 앞세워 세워진 미국 중심 세계질서를 인정하는 데 인색한 사람들이 아직도 있었다. 예를 들어 아서 콜드웰의 노동당과 로버트 멘지스의 자유당이 제국 시절의 사고방식에서 벗어나는 데 30년이 걸렸다. 영국이 유럽연합에 가입하고 대다수 오스트레일리아인이 자기네 입장에서 생각해야 한다는 믿음을 가지기까지 10년이 더 걸렸다.

역사학자들은 관리들이 기록으로 남기고 싶어 한 것과 정말 일어난 일이라고 사람들이 생각하는 것을 구분하기 위해 많은 양의 문서를 재검토해야 했다. 읽는 것이 늘어날수록 나는 떠오르고 있는 오스트레일리아의 모습에 애착심이 일어났다. 중국의 격렬한 혁명적 변화를 이해하려 애쓰는 동안 이곳에서 나는 주변에서 진행되어 온 변화가 나름대로 전면적 변화이면서도 평화적으로 조용히 진행되고 있다는 사실을 희미하게 느끼게 된 것이다.

새로 보이게 된 것들 Awakening to new visions

오스트레일리아 수도권(ACT, Australian Capital Territory) 지역과 그 남쪽의 산악지대를 내가 얼마나 좋아하게 되었는지는 훨씬 더 분명한 일이었다. 머럼비지 강에서 쿠마, 진더바인, 코슈스코 산까지 여러 차례 가족과 함께 구석구석 다녔다. 휴가 때는 더 멀리 시드니와 부근 해변에도 다니고 브레이드우드를 가로질러 베이트먼 베이까지도 갔다.

캔버라에서 유명한 음악가나 극단들의 공연은 기대할 수 없었으므로 미국과 영국 영화에 담긴 내용으로 만족할 수밖에 없었다. 식당도 많지 않아서 손님 접대를 대개 집에서 했다. 덕분에 동료들 가족과 깊이 어울릴 수 있었고, 수도권 곳곳에 그렇게 다니면서 더 편안해졌다.

그런데도 중국과 동남아시아에 몇 번 다녀온 뒤에야 오스트레일리아의 문화생활에 대한 내 이해가 빈약하다는 사실을 깨닫게 되었다. 영국 고전문학에 오랫동안 접해 온 결과 오스트레일리아 문학이라는 것을 그 곁가지 정도로 여긴 이유도 있었던 것 같다. 사실 내 서양문학 취향이 식민지시대 영국풍에 너무 쏠려서 번역된 유럽의 고대문학이나 근대문학을 음미하는 데 시간이 걸리기도 했었다.

영어 교수 동료 중에 시인이 있는 것을 알고 있었다. AD 호프(Alec Derwent Hope, 1907–2000)는 예이츠에 견줄 만한 뛰어난 작품으로 국제적 평판을 가진 시인이었다. 그의 작품 "오스트레일리아"의 날 선 이미지를 알아보는 것만으로도 나는 감동했다. "땅 중의 마지막 땅, 텅 빈 그 땅은 젖가슴이 아직 보드라워도 자궁은 메말라 버린 여인." "질 낮은 유럽인이 낯선 바닷가에서 눈치 보며 새끼를 친 거대한 기생충 같은 강도 나라." 그런 잔인한 심판 중에서도 희망의 외침으로 작품을 끝맺는 태도가 너무 좋았다. "예언자들은 사막으로부터 걸어 나온다." "학자들의 의심에 포획되지 않는 어떤 정신, 저쪽에서 문명이라 부르는 문화적 원숭이들의 조잘거림." 미래를 열어주는 작품에 틀림없다.

시각예술의 감상에는 비교적 자신이 있었다. 나를 처음 흥분시킨 것은 시드니 놀런(Sir Sidney Robert Nolan, 1917–1992)의 네드 켈리 연작이었다. 켈리 일당과 그 역사적 의미에 관해서는 읽은 일이 있었다. 멋쟁이 무법자와 사회적 반항아를 그린 할리우드 영화들이 생각났다. 그러나 켈리의 머리와 눈을 그린 놀런의 상상력 넘치는 작품은 나를 다른 영역으로 데려갔다. 오스트레일리아가 자기만의 창조적 예술가들을 기다리고 있는 특별한 대륙이라는 생각이 들었다. [Ned Kelly, 1854-1880. 오스트레일리아의 전설적-상징적 무법자]

그 무렵 오스트레일리아 소설가-극작가 패트릭 화이트(Patrick White)가 노벨문학상을 받았다(1973). <보스 Voss>와 <인간의 나무 The Tree of Man>를 읽으면서 내가 이해할 태세가 되어있지 않았음을 깨닫고 화이트가 그린 풍경과 인간상의 배경 이해에 도움이 될 글을 찾아 읽을 생각이 들었다. 그곳 아이들이 읽으며 자라는 이른바 "덤불 고전 bush classics"으로 시작했고 반조 패터슨(Banjo Paterson), 마커스 클라크(Marcus Clarke)와 헨리 로슨(Henry Lawson)의 독특한 목소리를 찾아낼 수 있었다. 패터슨의 시 "눈 덮인 강에서 온 사람 The Man from Snowy River"을 좋아한 데는 캔버라와 코슈스코 산 사이의 지역이 익숙해진 까닭도 있었고, 클라크의 소설 <자연사까지의 무기수 For the Term of His Natural Life>는 참으로 독창적인 작품이었다. 로슨의 작품마다 나타나는 직설적 사실주의를 젊은 오스트레일리아인들이 정말로 좋아하는지는 알 수 없었다. 그 뒤로는 헬렌 가너(Helen Garner), 피터 케리(Peter Carey)와 데이비드 말루프(David Malouf)의 작품을 쉽게 즐길 수 있었다.

문학에 대한 내 깨우침은 피상적 수준이었다. 그래도 덕분에 주디스 라이트(Judith Wright)의 시에 나타나는 아웃백 풍경의 미묘한 그림을 알아볼 수 있었다. 라이트의 작품에는 그가 익숙한 퀸슬랜드 북부의 건조지대만이 아니라 캔버라 일대와 뉴사우스웨일스 해안 사이의 녹색 풍경도 그려져 있다. 시커즈 그룹의 해체(1968) 한참 후까지 시커즈의 노래를 무심결에 흥얼거리고 있는 것을 깨닫고 제풀에 놀라기도 했다. 주디스 더럼의 "나는 오스트레일리아인 I am Australian"을 듣자면 오스트레일리아가 아시아를 당당하게 대면하는 중견국으로 자리매김할 때 내가 캔버라에 오던 생각이 났다. 더럼은 노래 부른다. "우리는 하나, 그러면서 또 여럿. 지구 위 모든 곳에서 온 우리, 하나의 꿈을 가지고 하나의 목소리로 노래한다. '나도 오스트레일리아, 너도 오스트레일리아, 우리 모두 오스트레일리아'."[1962-1968년간 활동한 The Seekers는 세계적 명성을 떨친 첫 오스트레일리아 팝 밴드였다. Judith Durham(1943-2022)은 밴드에서 나온 후 솔로로 활동하면서 오랫동안 작곡가와 가수로 명성을 유지했다.]

또 하나의 집 We move to another house

아이들이 학교에서 오스트레일리아 분위기에 빠르게 적응한 이야기를 앞에서 했다. 밍은 연극에 재미를 붙여서 교장선생님이 손수 연출하는 몇 편 연극에 출연했다. 우리 보기에 아주 잘했다. 메이는 운동을 좋아했고 란은 책 읽기를 좋아했다. 학교에서 배우는 것 중에 말라야에서 학교 다닌 부모가 모르던 것이 많음을 아이들은 알고 있었다. 내가 구경하기 좋아하고 자기들에게 가르치려 들기까지 한 그곳 운동경기가 크리켓이라는 사실을 재미있어했다.

캔버라가 우리 "집"이 아니고 언젠가 떠날 곳이라는 생각을 아이들이 많이 했는지 잘 모르겠다. 내가 가르치는 중국어를 계속 공부하는 것을 당연한 일로들 여겼다. 1972년 할아버지가 운영하는 조호르바루의 중국인학교에 다니게 했을 때 아무 힘든 기색 없이 재미있는 변화로 받아들였다. 아이들 학교 가까운 캔버라의 아란다 구역에 마거릿이 짓게 한 새집이 우리 입주를 기다리고 있을 때였다.

새집을 지으면서 마거릿의 마음은 반반이었다. 한쪽으로는 우리가 살 집이고 다른 한쪽으로는 우리가 말레이시아로 돌아갈 경우를 생각한 부동산 투자였다. 1969년 쿠알라룸푸르(KL) 폭동사태 1년 후 집터를 경매로 샀고 마거릿의 마음에 드는 설계를 제시하는 건축업자를 만났다. 1970년 공사를 시작해서 1971년 말까지 입주 준비가 되었다. 아란다 구역을 택한 것은 밍이 그곳 가까이 있는 캔버라중학교에 다니고 있었고, 메이와 란도 그 학교로 진학하기를 바랐기 때문이다. 메이는 1972년 그 학교에 들어갔고 란도 얼마 후 그 뒤를 따랐다. 마거릿이 또 하나 학위를 따기 위해 다니고 있던 ANU도 멀지 않았다. 마거릿이 따려 한 학위는 일본어를 전공으로 하는 아시아학 학사학위였다.

아이들이 나와 함께 오스트레일리아 국민이 되면서 많은 것이 분명해졌다. 바남빌라 가의 집은 자리 잡힌 느낌을 주었다. 식당까지 겸하는 큼직한 거실, 잘 갖춰진 부엌, 침실 셋과 내 서재가 있는 집이었다. 차 두 대를 넣는 차고도 있었다. 마거릿은 오스트레일리아식 정원을 설계해서 장미와 카멜리아 화단, 그리고 채마밭을 만들었다. 어머니가 함께 살러 오셨을 때는 별채를 붙여 지었다. 내가 맡은 몫은 담을 따라 대나무를 심은 것이었다. 보기는 괜찮았으나 뿌리의 생명력이 너무 왕성해서 위로는 우리 집을 향해 뻗어오고 아래로는 골목 건너 이웃집까지 위협하는 바람에 골칫거리가 되었다. 몇 해 동안 내 대나무 제국에 질서를 잡으려 분투하던 끝에 나는 정원 일에서 은퇴하고 말았다.

마거릿과 나는 얼마간의 불확실성을 떨치지 못하고 있었는데, 아이들까지 그 불확실성에 사로잡히게 하고 싶지 않았다. 우리는 남쪽 말레이세계로 옮겨왔다가 더 남쪽 영국인 이주민의 나라로 옮겨오면서 닥치는 모든 변화에 적응하는 길을 익혀 온 중국인 가족이었다. 계속 그렇게 헤쳐나갈 수 있으리라는 자신감은 우리 모두 바다에서 삶을 시작했고 북쪽의 대륙을 (아시아든, 유럽이든, 아메리카든) 향한 우리 도전은 당연한 것으로 보였다는 사실에 있었다.

현대국가의 대학들이 제공하는 자유와 안전 덕분에 가능한 기회들이었다. ANU는 대양을 넘나드는 시각을 세우기에 더없이 좋은 기지가 되어주었고, 캔버라는 우리가 어디에서든 보람 있는 생활을 꾸려나갈 수 있다는 자신감을 키워주었다. 마거릿이 아란다에 지은 집에서 14년 사는 동안 그 집은 우리 집이었다.

출처: https://orunkim.tistory.com/2267 [페리스코프:티스토리]