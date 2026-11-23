▲경기도는 ‘2026년 찾아가는 동물보호시설 진료활동 지원사업’을 통해 올해 보호동물 1100마리의 진료를 지원했다.ⓒ경기도

경기도는 민간동물보호시설에서 보호 중인 동물의 건강관리와 질병예방을 위해 추진한 ‘2026년 찾아가는 동물보호시설 진료활동 지원사업’을 통해 올해 보호동물 1100마리의 진료를 지원했다고 23일 밝혔다.

민간동물보호시설은 유실·유기되거나 학대받은 동물 등을 기증받거나 인수해 보호하는 시설로, 지자체 동물보호센터와 함께 지역사회 동물보호의 중요한 역할을 담당하고 있다. 다수의 동물을 함께 보호하는 시설 특성상 감염병 예방과 개체별 건강관리가 중요하다.

이에 경기도는 올해 주민참여예산 5000만 원을 투입해 민간 수의사의 재능기부와 공공의 재정지원을 연계한 찾아가는 진료지원 사업을 추진했다. 경기도수의사회가 사업을 수행하고, 도는 의약품 구입비 등 진료활동에 필요한 비용을 지원하는 방식이다.

지난 22일 고양시를 마지막으로 도내 10개 시군 민간동물보호시설 15개소에서 총 15회의 현장진료를 했으며, 보호동물 약 1100마리에게 예방접종, 구충, 건강검진 등을 지원하고 66마리에 대한 중성화수술을 실시했다.

특히 예방적 진료와 함께 사육환경·위생관리 등에 대한 자문을 실시해 보호동물의 건강관리와 시설의 자체 관리역량 강화를 지원했다.

이번 사업은 도민의 제안으로 시작된 주민참여예산 사업으로, 민간 수의사의 전문성과 공공의 지원을 연계해 상대적으로 의료서비스 접근이 어려운 보호동물의 건강관리를 지원했다는 점에서 의미가 있다.

정봉수 경기도 동물복지과장은 “민간동물보호시설은 지자체 동물보호센터와 함께 지역사회 동물보호의 중요한 역할을 담당하고 있다”며 “앞으로도 민간의 전문성과 공공의 지원을 연계해 보호동물의 건강과 복지 수준을 높이고, 현장 수요에 기반한 실효성 있는 지원방안을 모색하겠다”고 말했다.