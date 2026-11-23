▲이기형 김포시장ⓒ김포시

사흘에 한 명. 2024년 한 해 동안 김포에서 스스로 생을 마감한 이웃의 숫자다. 모두 114명. 누군가의 부모이자 아들·딸이었고, 같은 엘리베이터를 타고 같은 정류장에서 버스를 기다리던 우리의 이웃이었다. 한 사람이 떠나면 남겨진 가족과 동료의 삶도 함께 무너진다. 그래서 이것은 단순히 통계 속 숫자가 아니라, 우리 도시가 날마다 겪고 있는 ‘조용한 재난’이다.

김포의 자살률은 인구 10만 명당 23.5명으로 전국 평균(29.1명)보다 낮다. 하지만 ‘평균보다 낮다’는 말은 위안도, 변명도 될 수 없다.

통계 이면의 아픔을 들여다보면 상황은 더욱 절박하다. 30대 자살률은 2020년 15.7명에서 2024년 32.1명으로 4년 만에 두 배로 치솟았다. 전체 사망자의 41%가 40·50대, 28%가 60세 이상이다. 일하며 가족을 부양하는 허리 세대와 홀로 노년을 견디는 세대가 가장 위태롭다. 더욱 가슴 아픈 사실은, 이들 중 절반 가까운 52명이 자신의 ‘집’에서 생을 마감했다는 점이다. 가장 안전해야 할 공간이, 누구의 도움도 받지 못한 채 고립되어 스러지는 마지막 장소가 된 것이다.

김포는 짧은 시간에 몸집을 키운 도시다. 신도시를 중심으로 인구가 급증하며 1인 가구는 5만 4천 가구를 넘어섰고, 65세 이상 어르신은 1년 새 5천 명 넘게 늘었다. 그러나 빠른 외형 성장의 그늘 뒤에서 옆집에 누가 사는지조차 모르는 ‘단절’도 함께 자라났다. 도시가 커지는 속도만큼, 서로를 보듬는 사회적 안전망은 촘촘해지지 못한 것이다.

자살은 결코 개인의 나약함이나 선택의 문제가 아니다. 실직과 부채, 질병과 외로움, 관계의 단절이 겹겹이 쌓여 한 사람을 벼랑 끝으로 내모는 ‘사회적 타살’이자 구조적 문제다. 그렇기에 사회가 반드시 막아낼 수 있다. 심리부검 연구에 따르면, 세상을 떠난 이들 대부분이 그전에 말과 행동으로 크고 작은 구조 신호를 보낸다고 한다. 그 신호를 알아채는 사람이 곁에 있고, 이를 받아 줄 시스템이 제때 작동한다면 살릴 수 있는 생명이다. 결국 해답은 ‘사람’에 있다.

정부가 ‘2025 국가 자살예방전략’을 통해 지자체 전담조직과 인력 보강을 핵심 과제로 내건 이유도 여기에 있다. 김포시는 이에 발맞춰 지난 7월 조직개편을 단행해 자살예방 전담 공무원을 충원했다. 자살예방은 책상 위 프로그램이 아니라, 현장에서 발로 뛰는 ‘사람’이 하는 일이기 때문이다. 위기의 시민에게 먼저 전화를 걸고, 문 앞까지 찾아가며, 끝까지 곁을 지킬 사람을 확보하는 것이 모든 대책의 출발점이다. 이번 충원은 시작일 뿐이다. 현장의 인력을 필요한 만큼 꾸준히 늘려나갈 것이다.

위기의 순간이 닥쳤을 때 돌봄이 끊기지 않도록 안전망을 촘촘히 잇는 것도 중요한 일이다. 경찰·소방·응급실과의 유기적 연계를 강화해, 자살시도자가 귀가하거나 퇴원한 직후의 '위기 골든타임'을 철저히 관리할 것이다. 아울러 사망 직후 현장에서부터 유족을 돕는 원스톱 지원을 정착시켜, 남겨진 가족이 또 다른 비극의 문턱에 서지 않도록 함께할 것이다.

또한, 자살예방은 보건소만의 몫이 아니다. 시청의 모든 부서가 생명지킴이가 되도록 하겠다. 복지·노인·일자리·주택·도로·공원 등 각 부서가 행정의 최일선에서 위기 신호를 포착하고 전문기관으로 즉시 연결하는 체계를 가동할 것이다. 행정복지센터 복지 공무원과 통·이장, 경로당, 아파트 관리사무소까지 촘촘한 인적 안전망을 구축하고 ‘생명존중안심마을’을 지속적으로 확산시킬 것이다.

도시의 경쟁력은 도로와 산업단지만으로 완성되지 않는다. 가장 힘든 순간에 놓인 시민 한 사람을 끝까지 붙잡아 주는 힘, 그것이 도시의 진짜 실력이다. “힘들다”는 말을 주저 없이 꺼낼 수 있는 도시, 그 외침에 반드시 응답하고 곁을 내어주는 도시. 김포가 그런 따뜻한 공동체가 되도록 시장으로서 가장 앞에서 책임지겠다.

오늘, 혼자 힘겹게 하루를 견디고 있을 이웃에게 먼저 안부를 건네주시길 바란다. 그 다정한 한마디가 누군가의 내일을 지키는 기적이 될 수 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다. 김포시자살예방센터에서도 상담과 지원을 받을 수 있습니다.