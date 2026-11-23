경기 안산시상록장애인복지관이 지난 5월부터 11월까지 지역 내 장애자녀와 가족을 위한 3개 프로그램을 성공적으로 운영했다.

안산교육지원청의 지원 아래 진행된 이번 사업은 가족 간 소통의 장을 마련하고 보호자의 정서적 안정을 돕는 데 주력했다.

▲초·중·고 학생과 보호자가 함께 천문대를 방문해 밤하늘의 신비로움을 체험하고 있다. ⓒ 안산시상록장애인복지관

‘가가호호’ 프로그램은 자녀와 보호자가 함께 참여하는 가족 체험으로, 5월에는 장애 영유아와 보호자가 애착 마사지와 촉감 놀이, 음악 활동을 통해 교감을 나눴다.

이달에는 초·중·고 학생과 보호자가 함께 천문대를 방문해 밤하늘의 신비를 경험하는 특별한 시간을 보냈다.

‘행복한부자’는 아버지와 자녀가 요리를 함께 하며 소통하는 프로그램으로, 9월 두 차례에 걸쳐 유부초밥, 떡볶이, 잡채, 꼬치전 등을 만들며 가족 간 따뜻한 추억을 쌓았다.

‘우리가족 건강공방’은 보호자의 스트레스 해소와 정서 지원에 초점을 맞춘 프로그램으로, 9월 천연제품 제작과 비건 베이킹을 통해 참여자들이 직접 세탁세제, 섬유유연제를 만들고 레몬 마들렌을 구우며 활력을 되찾았다.

김선정 관장은 “아이들과 보호자가 함께하는 시간은 물론 보호자가 자신을 돌볼 수 있는 휴식의 시간도 매우 중요하다”며 “앞으로도 장애인 가족들이 필요로 하는 맞춤형 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.