조국혁신당이 창당 1000일을 앞두고 당명 개정을 추진한다. 전날 조국혁신당 전 대표인 조국 혁신정책연구원장이 '확장성 있는 당명'으로의 개정을 제안한 데 이어, 신장식 대표가 이를 공식화한 것이다. 당은 오는 29일 창당 1000일 기념식에서 당명 개정을 포함한 '혁신 프로젝트'를 발표할 예정이다.

신 대표는 23일 오전 국회 본관 앞에서 열린 최고위원회의에서 "조국혁신당이 당명 개정을 추진한다는 사실을 당원 동지들과 국민께 보고드린다"며 "창당 주역인 조국 원장의 제안을 당 대표로서 환영한다"고 밝혔다.

신 대표는 "2년 전 우리는 절체절명의 위기에 빠져 있었다. 윤석열 검찰 독재 정권은 철권의 강도를 더해갔다"며 "정치에 새바람과 동력이 필요했다. 조국혁신당은 쇄빙선을 자임했고, 깃발을 내걸었다"고 창당 당시를 돌아봤다.

이어 "국민께서 조국혁신당에 12석을, 민주개혁 진영에 189석을 주셨다"며 "조국혁신당이 해야 할 일이 많아졌음을 하루하루 느낀다. 이에 더 큰 그릇으로 국민의 염원을 오롯이 받아 안겠다"고 말했다.

그러면서 "민주, 민생, 미래, 진보, 혁신, 개혁의 가치를 담되, 더 많은 국민께서 듣고 부르기 좋은 이름으로 바꾸고자 한다"며 "지도부와 의원 몇몇이 정할 일이 아니다. 창당 때에도 그랬지만, 당원 동지들과 국민 여러분들의 의견에 귀 기울이겠다"고 강조했다.

신 대표는 오는 29일 기념식에서 "선명한 개혁의 기둥, 민생의 깃발을 굳건히 세우는 조국혁신당의 '혁신 프로젝트'를 발표할 예정"이라며 "당명 개정 역시 혁신 프로젝트의 일환이 될 것"이라고 예고했다.

▲조국혁신당 신장식 대표가 23일 국회 본청 앞 천막에서 열린 최고위원회의에서 당명 개정 추진 관련 내용을 발언하고 있다. 신 대표는 전날 조국 혁신정책연구원장의 제안에 따라 당명 개정을 추진한다고 이날 현장 최고위에서 밝혔다. ⓒ연합뉴스

앞서 조 원장은 전날 페이스북에 글을 올리고 "이제는 당의 한 단계 도약을 위해 당명 개정을 공개적으로 논의하고 결정할 시점이 되었다고 판단한다"고 밝혔다.

조 원장은 기존 당명을 채택한 배경에 대해 "창당 준비 당시 언론에서 호칭한 '조국신당'이 널리 퍼져 다른 이름을 쓰면 유권자들이 투표에서 선택할 수 없을 것으로 판단하여, 국민 공모를 거쳐 '조국혁신당'이란 당명을 선택했다"고 설명했다.

특히 "당명 속 '조국'(祖國)이 제 이름 '조국'(曺國)은 아니지만, 많은 국민들은 당명과 제 이름을 겹쳐 생각해왔던 것도 사실"이라며 "일부 사람들은 이를 이유로 우리 당을 조롱하기도 하였다"고 언급했다.

조 위원장은 대표 또는 비상대책위원장 시절에도 당명 변경을 검토했지만, 시급한 현안에 당력을 집중해야 했고 새 당명의 인지도가 떨어질 우려도 있어 중단했다고 설명했다. 그러면서 "더욱 중요하게는 당의 실력을 쌓는 것이 선결과제였다"고 덧붙였다.

조 위원장은 새 당명의 방향에 대해 "조국혁신당 당원이나 정치인 조국 지지자만이 좋아할 당명이 아니라, 범민주진보진영의 국민께서 좋아할 당명을 고민해 달라"며 "확장성 있는 당명", "기존 당명과 자연스럽게 연결되면서 민주·혁신·개혁·민생 등의 가치가 함축되는 당명", "입에 착 달라붙는, 간명하면서도 힘 있는 당명"을 제안했다.

이어 비전랩을 중심으로 당의 비전 재설정과 강령 수정, 당명 개정에 관한 온·오프라인 의견 수렴 절차도 마련하겠다고 밝혔다.

외연 확장 나서면서도 민주당과 '정략적 합당'엔 선 긋기

당 지도부에서는 당명 개정을 계기로 거대 양당과 차별화한 정당의 정체성을 확립해야 한다는 목소리도 나왔다.

황현선 최고위원은 이날 최고위원회의에서 "당명 개정은 단순한 간판 교체가 아니다"라며 "창당의 분노와 저항을 넘어 민생·개혁과 대안 정당의 역량을 넓히는 주체적 도약"이라고 의미를 부여했다.

황 최고위원은 "거대양당 독점 구도를 넘어 국민이 체감할 변화를 담아야 한다"며 "민주당의 성의 없는 통합 제안에도 분명히 답해야 한다. 정략적 합당은 안 된다. 정치공학적 통합은 국민의 지지를 얻을 수 없다"고 선을 그었다.

그러면서 "우리 당의 미래는 오직 국민과 당원이 결정한다"며 "당명 개정은 변화의 시작이자 국민과의 새로운 약속이다. 정체성을 더 선명히 세우고 당원과 함께 2028년으로 당당히 나아가겠다"고 밝혔다.