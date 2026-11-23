경기 시흥시가 어려운 재정 여건 속에서도 민생경제 안정과 미래 성장동력 확보에 중점을 둔 2027년도 예산안을 편성했다.

시흥시는 총 1조6226억 원 규모의 2027년도 예산안을 편성해 지난 20일 시흥시의회에 제출했다고 23일 밝혔다. 이는 올해 본예산 1조6420억 원보다 194억 원(1.2%) 감소한 규모로, 일반회계 1조4237억 원과 특별회계 1989억 원으로 구성됐다.

▲시흥시청 전경 ⓒ시흥시

시는 재정 여건 악화에 대응하기 위해 내부협의체인 '도약재정TF'를 운영하고, 시 본청과 공기업, 출자·출연기관이 함께 재정 확충과 지출 효율화 방안을 마련했다. 이를 바탕으로 불필요한 지출을 줄이고 시민 체감도가 높은 핵심사업에 예산을 집중했다.

분야별로는 사회복지 7047억 원, 교통·물류 1198억 원, 환경 796억 원, 산업·중소기업 및 에너지 317억 원 등을 편성했다.

주요 사업에는 매화역 건설 187억 원, 시흥화폐 운영 및 지역사랑상품권 할인보상금 121억 원, 산업단지 재생사업 44억 원, 시흥배곧서울대병원 건립 지원 40억 원 등이 포함됐다.

신규 사업으로는 지하시설물 안전점검과 달월역 일원 엘리트 전용 실내 훈련장 조성에 각각 10억 원을 편성했으며, 시흥과학고 설립 지원 4억 원, 장현~능곡 연결 보도육교 설치 2억 원도 반영했다.

시는 앞으로 인공지능(AI)·바이오 등 미래 성장산업에 전략적으로 투자하고 민생경제 활성화와 시민 안전을 위한 사업도 지속적으로 추진할 계획이다.

임병택 시장은 “불요불급한 지출은 최대한 줄이고 시민을 위해 꼭 필요한 예산은 차질 없이 반영할 수 있도록 시의회와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

한편, 이번 예산안은 제340회 시흥시의회 정례회 심의를 거쳐 최종 확정된다.