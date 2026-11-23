강원랜드 (장경렬 상임감사위원) 감사실은 지난 21일 카지노 컨시어지센터 앞에서 열린 ‘4분기 건전게임문화 조성 합동캠페인'에 참여하고 현장 직원들과 소통의 시간을 가졌다고 밝혔다.

이번 캠페인은 사행산업통합감독위원회와 강원랜드가 공동으로 추진한 행사로, 카지노 이용객에게 건전게임 실천수칙을 안내하고 자발적인 참여를 유도하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원랜드

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사행산업통합감독위원회는 2007년 국무총리 소속으로 설치된 행정위원회로, 사행산업의 통합 관리·감독과 총량제 적용, 불법 사행산업 감시, 도박 중독 예방·치유 대책을 담당하고 있다.

장 상임감사위원은 이날 건전게임 실천약속 스탬프 캠페인에 참여해 이용객들에게 건전한 게임 이용의 중요성을 알렸다.

캠페인에 앞서 장 상임감사위원은 건전화정책실, 건전문화팀, 테이블게임팀,머신게임팀 등 관련 부서 직원들과 티타임을 갖고, 현장 직원들의 노고를 격려했다.

이 자리에서는 각 부서가 업무 과정에서 겪는 어려움과 제도·운영상 개선이 필요한 사항에 대해 폭넓게 의견을 나눴다.

장경렬 상임감사위원은 “현장의 작은 의견도 중요한 개선의 출발점이 될 수 있다”며, “앞으로도 현장과 지속적으로 소통하면서 예방과 개선 중심의 감사활동을 이어가겠다”고 했다.