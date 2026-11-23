에콰도르 등 5개국 주한 외국 대사 및 배우자 초청

강원랜드(대표이사 김도균)가 하이원리조트 일원에서 20~21일 5개국 주한 외국 대사·배우자 9명을 초청해 ‘제1회 글로벌 하이원 K-컬처 위크’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 아시아 각국의 모델과 패션·뷰티·엔터테인먼트 산업을 연결하는 국제문화행사인 ‘2026 하이원리조트 아시아 모델 페스티벌’ 개최에 따라 주한 외국대사관과의 문화 교류를 통해 글로벌 공공형 복합리조트로서 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원랜드

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참가자들은 양일간 전통 한복 체험과 아시아 모델 페스티벌 본선대회를 관람, 전통 천연염색체험 등 다양한 프로그램을 함께하며 한국 문화를 직접 경험하는 시간을 가졌다.

강원랜드는 이번 행사를 계기로 국가별 특성을 반영한 ‘K-컬처’ 행사를 정례화해 주한 외국대사관과의 지속적인 협력 네트워크를 구축하고, 석탄산업전환지역의 관광 활성화와 지역경제 발전에도 기여할 계획이다.

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석탄산업전환지역은 탄광이 있거나 있었던 지역과 그 인접 지역 중 폐광 또는 석탄 생산 감축으로 지역경제가 현저히 위축된 곳으로 지난 3월 31일부터 기존 폐광지역법이 특별법으로 시행됐으며, 진흥지구 지정과 대체산업 육성 등을 통해 지역경제 회복을 지원하고 있다.

한옥 베이커리카페인 운암정에서 열린 차담회에서 김도균 대표이사는 “주한 외국대사관과의 문화교류를 통해 국제적인 협력 기반을 확대할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “한국의 전통문화와 우리 지역의 고유한 문화유산을 발전시켜 차별화된 글로벌 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 하이원리조트가 세계인이 찾는 글로벌 공공형 복합리조트로 도약할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 강원랜드는 지난 9월 프랑스 수교 140주년 기념 문화교류 행사를 개최하는 등 해외 국가 및 주한 외국대사관과의 협력사업을 확대하고 있다.