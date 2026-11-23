경북 영양군이 내년부터 준비된 사업에 예산을 우선 배정하고 나머지는 추진 시기에 맞춰 편성하는 단계적 예산 편성 방식을 도입한다. 이를 통해 예산의 장기 미집행을 줄이고 적기 투입으로 재정운용의 효율성을 높일 방침이다.

영양군은 이같은 방향에 따라 2027년도 본예산안을 4천418억 원 규모로 편성해 지난 19일 군의회에 제출했다.

예산안은 일반회계 4천232억 원, 특별회계 186억 원으로 구성됐다. 일반회계는 올해보다 175억 원(4.3%) 증가했으나 전체 본예산 규모는 전년과 비슷한 수준이다.

군은 설계와 부지확보 등 사전준비가 완료된 사업을 본예산에 우선 반영하고, 준비가 필요한 사업은 추진일정에 맞춰 추가경정예산에 편성할 계획이다.

특히 국도비 1천454억 원을 확보해 주요 현안사업 추진 기반을 마련했다. 향후 추경을 통해 사업비가 추가 반영되면 연간 예산 규모는 5천억 원대 후반에 이를 것으로 전망된다.

분야별 예산은 농림해양수산 1천274억 원(28.8%), 사회복지 697억 원(15.8%), 환경 274억 원(6.2%), 국토·지역개발 256억 원(5.8%), 문화·관광 227억 원(5.1%) 순이다.

주요사업에는 농어촌 기본소득 시범사업 381억원, 스마트 APC 전환 및 채소류 출하조절시설 75억 원, 기초연금·노인일자리사업 317억 원, 산불피해지 복구 조림 76억원, 재해위험지역 정비 92억 원 등이 반영됐다.

이밖에 생활폐기물 매립시설 증설 18억 원, 농촌형 교통모델 지원 23억 원, 밤하늘 생태관광지 조성 19억 원 등을 편성했다.

예산안은 군의회 심사를 거쳐 다음달 10일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.

오도창 영양군수는 “필요한 사업에 적기에 예산을 투입해 재정운용의 효율성을 높이고 지역 발전을 이끌겠다”고 말했다.