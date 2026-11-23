경북 포항이 철강·이차전지 중심의 제조산업에 인공지능(AI)을 접목해 미래형 산업도시로의 전환을 모색한다.

포항테크노파크(포항TP)는 최근 발간한 포커스 브리핑에서 ‘K 토큰시티·데이터밸리’ 기본구상을 제시하고, AI 데이터센터와 지역 산업·연구 인프라를 연계한 5대 전략을 공개했다.

핵심은 AI 데이터센터의 컴퓨팅 자원을 제조 현장의 산업 데이터와 연결해 생산성과 품질을 높이고, 지역 특화 AI 기술과 신산업을 육성하는 것이다.

이를 위해 토큰 생산능력 확보, 산업·과학 데이터 고도화, AI 기술혁신, 제조 현장 실증 확대, 관련 산업생태계 조성 등을 추진한다.

주요 과제로는 토큰 팩토리 테스트밸리와 피지컬 AI 실증 기반 구축, 철강·이차전지 제조공정의 AI 전환, 산업 특화 AI 모델 개발 등이 꼽힌다.

특히 포스텍과 방사광가속기 등 기존 연구 인프라를 활용해 소재·배터리·바이오 분야의 AI 연구와 자율실험을 확대하는 방안도 포함됐다.

AI 창업기업을 대상으로 GPU와 AI 모델 활용을 지원하고 전문인력 양성 및 지역 기업과의 협력체계를 구축하는 방안도 추진한다.

데이터센터 투자에 따른 경제적 효과를 지역과 공유하기 위해 상생기금 조성, 지역 기업 제품·서비스 조달 등도 제안했다.

포항TP는 앞으로 포항시와 대학·연구기관, 제조기업, AI 기업 등과 협력해 세부 실행계획을 마련하고 민간투자 유치와 국가 정책 연계를 구체화할 방침이다.

송경창 포항TP 원장은 “지역 제조업과 연구 인프라를 바탕으로 AI 데이터센터를 산업 혁신의 기반으로 육성하겠다”고 밝혔다.