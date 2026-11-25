무용한 이들에게 건네는 위로

그는 늘 무대와 집회현장에서 바라만 보던, 유명가수였다. 해고 노동자였던 나는, 그의 오랜 팬이었다. 거리에서 만난 횟수가 늘어나면서 인사하고, 밥도 먹고, 가끔 술도 먹는 동갑내기 친구가 되었다. 그의 목소리는 정말 넓다. 고요하고 다정하지만 용기를 주는 목소리다. 2009년 공장 옥상에서, 2012년 대한문 길바닥에서 들으며 하루하루를 겪어냈다. 비참한 날들 속에서 위로가 그리고 용기가 되었다.

그런 그가 주인공이 되는 꽃다지 콘서트를 연다고 했다. 12월 11일 서울 신촌의 원더로크홀에서.겨울을 이기고 나온 연약한 봄을 좋아한다는 꽃다지 정혜윤을 만났다.

“어릴 적 내가 노래를 잘한다고 생각한 적은 없어. 산으로 들로 뛰어다니고 또래친구들이랑 노는 게 재미있었거든.”

6살부터 노래를 잘했을 영재라고 생각했었는데 의외였다.

“집 사정이 그렇게 좋지 않았어, 아버지가 성실히 일하셨지만 엄마가 늘 깻잎 따고, 파 심고, 밭에서 일해야 먹고 살았던 것 같아. 초등학교 6학년인가, 그때 갑자기 피아노가 배우고 싶은 거야. 피아노 학원을 다니려면 돈도 돈이지만, 버스를 타고 한참을 가야 했거든, 근데 엄마가 흔쾌히 보내주셨어. 계속 배운 건 아니고, 몇 달 다니다 다시 몇 달 다니다 그렇게.”

그의 음악 시작은 엄마의 깻잎 판 돈으로 시작되었나보다. 그래서 목돈이 생기는 계절엔 피아노를 칠 수 있었겠지. 학원을 다닌 지 몇 해 후엔 피아노도 사주셨다고 했다. 노래하는 30년 가까운 시간동안 그만 두란 내색조차 보이지 않았다는 엄마였다.

“중학교 3학년인가. 실기시험으로 가곡을 불렀는데 성적이 좋게 나왔어. 그러다 고등학교 때 영어 시간에 엉겁결에 팝송을 불렀는데 그 뒤로 종종 노래를 부르게 되었어. 카펜터스, 바브라 스트라이샌드 같은 가수의 노래를 불렀어. 정수라님의 ‘어부의 딸’이라는 노래가 있거든. 그 노래를 선생님들이 좋아하셔서 몇 번 불렀던 것 같아. 나중에 동아리 선배들도 그 노래를 부를 때 좋아하더라고.”

어릴 적부터 장기자랑 나가고, 노래대회 나가서 1등 먹었던 이력을 읊어달라고 이야기 했더니 그는 반복적으로 노래를 잘한다 생각한 적 없다고 손사래를 쳤다. 그러다 대학을 들어가게 되었고, 우연찮게 노래동아리를 가입했는데 하필 민중가요 동아리였단다. 4.3 제주항쟁이나 5.18 광주항쟁도 동아리에서 배웠다고 했다. 잘해서 노래를 한 것이 아니고 세상을 바꾸는데 조금이라도 애쓰고 싶어 노래를 이어가다 꽃다지와 인연이 닿았다. 28년째, 이렇게 오랫동안 노래를 부를 것 이라고는 스스로도 짐작 못했다고 했다. 그에게 노래는 어떤 의미인지 물어봤다.

“글쎄, 나는 어릴 적엔 스스로를 지키고 싸워 나가는 게 중요한 사람이었던 것 같아. 잘 싸우고, 잘 싸우기 위해서 연대하고, 응원하고, 힘을 내는 것 그런 게 노래의 의미였지. 근데, 우리 둘째가 아팠잖아. 그때 생각이 좀 바뀐 것 같아. 너무 힘드니까 주변에서 힘내라는 소리가 그렇게 싫더라고. 나는 충분히 힘을 내고 있는 것 같은데, 안간힘을 쓰고 있는데 왜 자꾸 힘을 내라고 하는 거야? 힘내라는 문자보다 그냥 웃음 이모티콘이 더 위로가 되더라고. 그 뒤로 안간힘을 쓰고 있는 사람들한테는 좀처럼 힘내라는 소리를 하지 않아. 내 노래가 웃음 이모티콘 같은 위로가 되면 좋겠어. 일상의 소소함 같은 걸 지키는 노래였으면 좋겠어. 당장은 쓸모없어서 무용하지만 그런 위로를 건네고 싶어.”

그의 둘째 아이는 2019년에 혈액암 판정을 받아 항암치료를 받았고 완치되었다.

꽃다지에서 28년, 길었던 음악 생활에서 그만두고 싶었던 적이나 힘들었던 적은 없었을까.

“더 나은 세상을 향해 각자가 쓸모를 다하려고 노력하잖아. 그러다 지치기도 하고, 상처를 입기도 하고. 입히기도 하고. 그래서 좀 지쳤어. 매일 매일 연습하는 것도 너무 지겹고. 성대도 늙거든. 매일 연습하지 않으면 더 늙고. 내가 너무 오래 노래를 한건 아닐까 그런 생각도 들고. 혹시 다른 일을 해볼까? 요 근래 몇 년, 그런 생각에 사로 잡혔었어.”

다른 일? 노래를 오랫동안 해왔는데 다른 일을 이야기 하는 그가 생경했다.

그는 글을 써보고 싶다고 했다. 틈틈이 글쓰기 강좌도 듣고 부정기적으로 글을 쓰고 있다고도 했다. 여행도 다녀보고 싶다고 했다. 산으로 들로 벗들과 함께 뛰어놀겠다고, 어린 시절 가보고 싶었던 나라도 가볼 것이라고 다짐을 했다. 그래, 글도 쓰고, 여행도 다녀. 누가 뭐래. 그래도 노래는 해야지. 네 목소리를 듣고 위로 받고 용기 얻는 사람들이 얼마나 많은데.

“그래, 그래서 노래를 계속 하는 거지. 그런 마음들 덕택에. 예전에는 연습하고 또 연습해서 실력이 나아지고 조금 더 유명한 가수가 되면 어떨까 생각해봤어. 조금 더 큰 영향력이 생겨서 쓸모를 다해 무용하다고 손가락질 당하는 이들 곁에 서면 힘이 되지 않을까 하고 말이야. 그래서 그 지긋지긋한 일상들을 견디며 나아갔던 거지. 많은 노동자들이 싫지만 아침에 출근하는 것처럼. 난 내가 특별하거나 대단한 삶을 살아왔다고 생각하지 않아. 오히려 내 삶이 과대포장된 건 아닐까 끊임없이 스스로 질문해.”

ⓒ꽃다지

이번 공연이 꽃다지 정혜윤 단독콘서트잖아, 어떤 마음으로 준비하고 있어?

“사실 단독콘서트나 음반을 내면 어떨까 몇 해 전부터 생각 해왔어. 내부에서도 몇 차례 이야기 했었고. 내부 사정 때문에 콘서트가 좌초 될 위기였는데 단독콘서트로 방향을 바뀌게 된 것도 그런 이야기가 있었기 때문이야. 결정하는 것이 쉽지 않았어. 오래 활동했으니까 한번 해보는 것이 아니라 무슨 이야기를 통해 내 마음이 충족될 수 있을지, 꽃다지를 애정 하는 사람들의 마음을 담을 수 있을지 생각해야 했으니까. 특별하지 않을지라도, 빛나지 않을지라도 꿋꿋하게 버텨온 민들레 같은 내 노래를 내보이고 싶어. 꽃다지 초창기 노래로 시작 될 거야. 내가 작곡한 노래도 있고, 신곡도 선보일 거고.”

그는 어머니를 콘서트에 초대했다. 깻잎 팔아 피아노 학원을 보내고 일생 단 한번 싫은 소리 없이 노래하는 딸을 응원했던 엄마를 사람들에게 소개하고 싶다고 했다. 많은 사람들에게 위로와 용기를 전했던 그의 콘서트가 흥하기를 바래본다. 그의 노래가 가닿았던 많은 이들이 객석에 함께하기를, 고요하고 다정한 그의 무대가 변함없는 박수로 채워지길 기대한다. 날이면 날마다 오는 콘서트는 아니니까. 12월 11일 19시 30분 신촌 예스24 원더로크홀이다. 예매는 꽃다지와 예스24에서 가능하다 (꽃다지 홈페이지 http://hopesong.com)