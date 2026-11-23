경기 의왕도시공사가 공공구매 활성화와 중소기업 판로 지원에 기여한 성과를 인정받아 대통령 표창을 수상했다.

의왕도시공사는 지난 20일 서울 양재 엘타워에서 열린 ‘2026 공공구매 촉진대회’에서 공공구매 우수 공공기관 부문 대통령 표창을 받았다고 23일 밝혔다.

▲의왕도시공사 대통령 표창 수상 ⓒ의왕도시공사

공사는 지난해 중소기업제품 구매율 94.83%를 기록해 목표치인 50%를 크게 웃돌았으며, 구매액은 약 45억 9976만 원에 달했다. 특히 해당 부문에서 유일하게 대통령 표창을 수상했다.

공사는 계약·지출 단계에서 거래업체의 인증 자격을 전산으로 확인하고, 인증 종류와 유효기간을 체계적으로 관리하는 등 공공구매 시스템을 개선해 왔다. 계약 담당자 대상 실무교육과 공공구매 상담회 참여를 통해 중소기업 제품 구매 확대에도 힘썼다.

노성화 의왕도시공사 사장은 “공공구매를 통해 중소기업의 성장 기회를 넓히고 지역경제에 활력을 더할 수 있도록 지역사회와 상생하는 경영을 이어가겠다”고 말했다.