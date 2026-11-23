경기도와 경기도젠더폭력통합대응단이 도민 참여를 통한 젠더폭력 예방 활동 성과를 공유하고 지역사회 안전망 강화 방안을 모색했다.

경기도와 대응단은 지난 21일 수원 경기도여성비전센터 강당에서 ‘2026년 경기도 젠더폭력 도민예방단 성과공유회’를 개최했다고 23일 밝혔다.

▲2026년 경기도 젠더폭력 도민예방단 성과공유회 기념촬영 ⓒ경기도

도내 19개 시군에서 20~60대 다양한 세대로 구성된 도민예방단은 올해 온라인 모니터링 101건을 통해 청소년 유해 게시물 등 2673건을 신고했으며, 이 가운데 1368건(51.2%)이 삭제되는 성과를 거뒀다.

오프라인에서도 지역 안전 점검 63건을 실시해 37건의 개선사항을 제안했으며, 자산지도 데이터 수집과 학교·지역사회 연계 예방 캠페인 등 인식 개선 활동을 펼쳤다.

이날 행사에서는 우수 활동 단원에게 감사장을 전달하고 활동 경험과 성과를 공유했으며, 성인지 감수성 교육도 진행됐다. 유영제·이영진 단원이 우수 활동 감사장을 받았고, 손지용 단원은 오는 25일 여성폭력추방주간 기념식에서 도지사 표창을 받을 예정이다.

이성은 대응단장은 “도민이 직접 찾아낸 위험 신호가 지역 안전을 바꾸는 출발점이 되고 있다”며 “단원들의 활동이 지속 가능한 지역 안전망으로 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.