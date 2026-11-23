추미애 경기도지사가 경기도의회 상임·특별위원장들과 만나 도정 현안을 공유하고 재정 문제 해결을 위한 협력과 소통에 나섰다.

23일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 도담소에서 도의회 상임·특별위원장 16명과 오찬 간담회를 갖고 행정사무감사 후속 조치와 경기도 재정 상황, 조직 운영 개선 방안 등을 논의했다.

▲추미애 경기도지사와 경기도의회 상임·특별위원장 오찬 간담회 기념촬영 ⓒ경기도

추 지사는 이날 행정사무감사에서 제기된 지적사항을 신속히 개선하겠다고 밝혔다. 특히 소나무재선충병 대응, 주 4.5일제 지원금 집행, 공공버스 무정차 통계 오류 등을 언급하며 즉각 시정이 필요한 사항은 조치하고 비예산사업은 대안을 마련하겠다고 설명했다.

아울러 경기도의 재정난은 구조적인 문제인 만큼 여야가 함께 해결책을 모색해야 한다고 강조했다. 지방재정 구조 개선을 위한 입법을 국회와 협의하고, 도의회에서 제기한 조직개편과 인사 관련 의견도 반영해 조직 안정성을 높이겠다는 뜻을 밝혔다.

추 지사는 “재정만 뒷받침되면 경기도정을 더욱 잘 꾸려갈 수 있다”며 “도민과 도의회, 집행부가 하나 돼 어려운 여건을 함께 헤쳐 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이날 간담회에는 도의회 상임위원장 13명과 특별위원장 3명, 경기도 주요 간부 등이 참석했다.