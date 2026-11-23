경찰이2027학년도 대학수학능력시험 부정행위 111건 가운데 스마트기기를 이용한 4건을 수사하기 시작했다.

홍석기 경찰청 국가수사본부장은 23일 정례 브리핑에서 교육부가 적발한 부정행위 중 "현재 4건"을 수사 중이라며 "관련 증거와 진술을 확보해서 임의동행해 2명은 조사했고, 나머지 2명은 추후 조사할 예정"이라고 밝혔다.

경찰은 수사 대상이 된 4명 모두 시험을 끝마치지 못했을 가능성이 크다고 보고 있다. 홍 본부장은 "부정행위가 적발되면 교육부 시험 감독 내부 규정상 계속 치르기 어렵다"고 설명했다.

지역별로는 서울에서 2건, 경기남부에서 1건, 충남에서 1건 적발됐다. 서울 서초경찰서와 수서경찰서는 각각 신발과 옷에 휴대전화를 숨긴 채 시험을 치른 응시자를, 경기남부청 사이버범죄수사대는 카메라와 블루투스 이어폰을 소지한 채 고사장에 들어온 응시자를, 충남경찰청은 고사장에 스마트안경을 반입한 응시자를 수사하고 있다.

해당 전자기기는 모두 전원이 켜진 상태였다. 경찰은 이들 모두 위계에 의한 공무집행방해 혐의를 적용했다.

▲20일 서울 광진구 세종대학교 컨벤션센터에서 열린 2027학년도 수능 점수 분석 및 정시 합격점수 예측 긴급설명회에서 학생이 강사의 설명을 듣고 있다. ⓒ연합뉴스

앞서 경찰은 수능을 사흘 앞둔 16일 각종 시험의 부정행위에 대응하기 위한 태스크포스(TF)를 출범했다. 지금까지 TF가 포착한 부정행위 의심 사례는 33건으로, 그중 스마트안경이나 초소형 이어폰 등 장비를 사용한 것으로 의심되는 사례는 5건이다.

TF는 온라인으로 유포되는 허위 정보 성격의 게시물에도 대응하고 있다. 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 관련 논란이 커진 이후 온라인에는 부정시험으로 수도권 의대에 입학했다는 글, 9급 공무원이 됐고 주변인 3명도 합격을 도와줬다는 글 등이 올라온 바 있다.

홍 본부장은 "온라인 게시물 19건에 대해 작성 경위를 확인하고 있다. 자신이 부정행위를 했다는 자백 글이 12건이고, (부정행위를 하겠다는) 예고가 2건, 장비 판매 글이 4건"이라고 설명했다.

다만 그는 자백 글 12건의 진위에 대해서는 "허위인지 아닌지 확인해야 하는 상황"이라고 밝혔다.