택배기사의 야간배송 시간과 횟수 제한을 둘러싼 논의가 이어지는 가운데, 현장 종사자의 의견을 듣고 실효성 있는 대안을 모색하는 정책토론회가 열렸다.

국민의힘 김은혜 국회의원(경기 성남분당을)은 23일 국회의원회관 제5간담회의실에서 ‘택배기사 야간작업 시간규제, 누구를 위한 것인가?’를 주제로 정책토론회를 개최했다고 밝혔다.

▲김은혜 국회의원 ⓒ김은혜 의원실

이날 토론회는 생활물류서비스산업발전법 등 관련 개정안에서 논의되는 야간작업 시간·횟수 제한이 택배 종사자의 소득과 건강권, 국민 배송서비스에 미치는 영향을 살펴보기 위해 마련됐다.

토론회에서 공개된 택배기사 1412명 대상 설문조사에서는 야간배송을 월 최대 12회로 제한하는 방안에 79.0%가 반대했다. 연속 야간배송을 최대 3일로 제한하는 방안에도 78.8%가 반대했으며, 하루 8시간(주 평균) 근로시간 제한에 대한 반대 의견도 70.8%로 나타났다.

규제가 시행될 경우 업무와 소득에 부정적인 영향이 클 것이라는 응답은 78.1%였고, 야간배송 시간과 일수를 본인이 직접 정해야 한다는 응답은 86.9%에 달했다.

택배영업점 운영·관리 대표 151명을 대상으로 한 조사에서도 규제 시행에 따른 새벽배송 유지와 인력·비용 부담에 대한 우려가 확인됐다.

토론회에서는 박찬익 중앙대학교 교수가 발제하고 박영범 한성대학교 교수가 좌장을 맡았으며, 노동조합과 비노조 택배기사, 물류업계 관계자 등이 참여해 현장 의견과 정책 대안을 논의했다.

김은혜 의원은 “과로를 방치하자는 것이 아니라 획일적인 금지보다 당사자의 건강 상태와 의사를 먼저 살펴야 한다”며 “택배 종사자의 건강과 안전을 보호하면서 노동자의 선택권과 국민의 배송 편익을 함께 지킬 수 있는 대안을 마련해야 한다”고 말했다.