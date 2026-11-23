인천광역시가 시민 중심의 민원서비스를 강화하고 안전한 민원환경 조성에 나섰다.

인천시는 지난 23일 민원 담당 공무원을 대상으로 ‘2026년 민원응대 역량강화 교육’을 실시했다고 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

이번 교육은 공감과 경청을 바탕으로 민원인과의 소통 능력을 높이고, 폭언·폭행 등 위법행위와 특이민원에 대한 현장 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 교육에서는 국민권익위원회 특이민원 상담관으로 활동 중인 전문 강사가 실제 민원 사례를 중심으로 공감과 경청을 통한 소통 방법, 특이민원 유형별 대응 요령 등을 설명했다. 현장 애로사항을 공유하고 질의응답을 통해 실무 대응 방안도 살폈다.

시는 이번 교육이 민원 담당 공무원의 전문성을 높이고 시민과 공직자가 서로 존중하는 민원환경을 조성하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이용희 시 시민봉사과장은 “시민의 목소리에 귀 기울이고 공감하며 소통하는 것이 신뢰받는 민원행정의 출발점”이라며 “앞으로도 공무원의 민원 대응 역량을 높이고 안전한 민원환경을 조성하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.