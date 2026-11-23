ⓒ고양특례시

고양특례시가 2027년 1월 조직개편을 앞두고 부서 이전을 추진하고 있다.

23일 시에 따르면 이번 부서 이전은 신설·통합·이관 등 조직개편에 따른 사무공간을 확보하고, 분산된 부서를 효율적으로 재배치해 안정적인 행정서비스 제공하기 위해 추진되며, 기존 청사의 공간여건과 부서별 업무특성 등을 종합적으로 고려해 시 소유재산, 창조혁신캠퍼스성사 등 활용 가능한 사무공간을 확보하고, 부서간 연계성과 공간활용의 효율성을 높이는 방향으로 재배치된다.

부서 이전은 총 21개 부서를 대상으로 7차례에 걸쳐 단계적으로 추진되며, 20일과 21일 소상공인지원과, 기업지원과 등 일부 부서를 백석으로 이전했다.

주요 이전 일정은 △11월28일 감사관, 주민자치과 △12월5일 관광과, 체육정책과, 재산관리과 △12월12일 아동보육과, 도시정비과 △12월19일 기후에너지과, 징수과 등으로, 내년 1월 초까지 부서 이전을 끝낼 계획이다.

한편, 시는 부서 이전에 따른 행정 공백과 시민 불편을 최소화하기 위해 주말 중심으로 이전 일정을 편성하고, 사무공간 조성과 전기·통신 설비 구축 등 사전 준비를 병행하고 있다. 아울러 시민들이 변경된 부서 위치를 확인할 수 있도록 안내문을 부착하고, 시 누리집 등을 통해 부서별 이전 위치를 안내해 민원인의 혼선을 최소화할 계획이다.