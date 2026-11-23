▲이기형(오른쪽)김포시장이 김포시노인종합복지관을 방문해 어르신에게 안부를 묻고 있다.ⓒ김포시

민선9기 김포시가 어르신일자리 확대에 박차를 가한다. 이기형 시장은 민선 9기 핵심 공약으로 어르신 일자리 확대를 내세우고, 어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 양질의 일자리 확충에 힘을 쏟겠다고 강조했다.

시는 단순한 소득 지원을 넘어 어르신들의 풍부한 경험과 역량이 지역사회에 기여하고, 사회구성원으로서 보람과 자긍심을 느낄 수 있는 지속가능한 일자리 정책을 추진해 나갈 계획이다.

김포시는 2027년 총 145억 원의 예산을 투입해 노인일자리 사업을 추진할 계획이다. 공익활동형 일자리는 스쿨존 교통지원 봉사, 경로당 식사도우미 등 시민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 확대하고, 역량활용형 일자리는 보육시설과 아동센터 지원 등 어르신들의 경험과 전문성을 살릴 수 있는 분야를 적극 발굴할 방침이다.

아울러 기존 노인공익활동사업을 통해 지역 환경 정화 활동을 비롯해 경로당, 학교, 유치원, 어린이집 등의 운영을 지원하고, 어르신들이 쌓아 온 경험과 전문성을 활용할 수 있도록 노인역량활용사업과 공동체사업단도 운영할 예정이다.

시는 30일부터 12월 4일까지 ‘2027년 노인일자리 및 사회활동 지원사업’ 참여자 3198명을 모집한다. 어르신들에게 맞춤형 일자리를 제공, 소득보장과 사회활동 참여 기회를 확대하기 위해 실시되는 이번 사업은 노인공익활동사업, 노인역량활용사업, 공동체사업단, 취업지원 등 4개 분야, 55개 사업단으로 운영된다.

참여 자격은 사업 분야별로 다르다. 노인공익활동사업의 경우, 만 65세 이상 기초연금 수급자를 원칙으로 하며, 지역연금 수급자도 참여 대상에 포함된다. 다만, 생계급여 수급자, 건강보험 직장가입자, 장기요양등급 및 인지지원등급 판정자는 참여가 제한된다.

참여를 희망하는 어르신은 거주지 읍·면·동 행정복지센터 또는 노인일자리 수행기관을 방문해 신청하면 된다. 수행기관은 김포시니어클럽, 김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관, 대한노인회 등이다. 모집 분야별 세부 자격과 신청에 필요한 사항은 김포시청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 시는 지역 여건과 어르신들의 다양한 수요를 반영한 맞춤형 일자리를 지속적으로 확충해 어르신들의 소득 보장과 사회참여 기회를 넓혀 나간다는 구상이다.