박흥석 의원, 주거복지 예산 확대· 공공임대 공급 개선도 요구

인천시의회 박흥석 의원(더불어민주당·부평구5)이 서민 주거 안정과 부천 데이터센터 전력 공급용 특고압선의 부평구 관통 문제를 제기하며 인천시의 적극적인 대책 마련을 촉구했다.

▲박흥석 인천시의회 의원 ⓒ인천시의회

23일 인천시의회에 따르면 박 의원은 이날 열린 제314회 인천시의회 제2차 정례회 시정질문에서 주거복지 지원 강화와 지역 주민 안전을 위한 광역 차원의 대응 필요성을 강조했다.

먼저 인천주거복지센터의 상담과 지원 수요가 2021년 2055건에서 지난해 3173건으로 증가했지만, 관련 예산은 올해 4억 원에서 내년 3억6000만 원으로 10% 감소했다고 지적했다. 이에 주거복지센터 예산 확대와 행정복지센터 간 원스톱 협력체계 구축을 주문했다.

공공임대주택 공급과 관련해서는 인천도시공사(iH)의 재무 부담과 매입임대주택 지원단가 문제를 지적하며 지속적인 공급을 위한 재정 개선 방안 마련을 요구했다.

부천시 삼정동 데이터센터에 전력을 공급하기 위한 154㎸ 특고압 지중선로 사업에 대해서도 우려를 나타냈다. 해당 선로가 부평구 주거 밀집 지역과 학교 인근을 통과하는 만큼 주민 안전과 수용성 확보가 우선돼야 한다는 것이다.

특히 경제적 이익은 부천시가 얻는 반면 주민 안전과 갈등 부담은 부평구가 떠안는 구조라고 지적하며 인천시·부평구·부천시 공동협의체 구성과 법·제도 개선을 촉구했다.

박찬대 인천시장은 제기된 현안에 공감하며 관계기관과 긴밀히 협의하고, 시민 안전과 생활권 보호를 위한 실질적인 개선책을 다각도로 검토하겠다고 밝혔다.

박 의원은 “주거 안정과 주민의 일상 속 안전은 시민의 삶과 직결되는 중요한 과제”라며 후속 행정 조치와 실질적인 대책 마련을 당부했다.

이강구 의원, 재외동포청 이전 대응·송도 개발 정상화 촉구

인천시의회 이강구 의원(국민의힘·연수구5)이 재외동포청 세종 이전에 대한 인천시의 소극적인 대응을 지적하고 송도국제도시 주요 개발사업의 조속한 정상화를 촉구했다.

▲이강구 인천시의회 의원 ⓒ인천시의회

이 의원은 지난 23일 열린 제314회 인천시의회 제3차 본회의 시정질문에서 재외동포청 이전 문제와 송도 주요 개발사업의 추진 상황을 집중적으로 점검했다.

먼저 재외동포청 세종 이전과 관련해 인천시의 대응이 미흡했다고 지적하며, 정부에 이전 반대 입장을 적극적으로 전달하고 범시민 대응에 나설 것을 요구했다. 아울러 국무회의 반대 의견 표명 여부와 청사 부지 제공 협의 등 관련 추진 경과를 공개하고 향후 대응 계획을 구체화해야 한다고 강조했다.

송도 개발사업에 대해서는 송도세브란스병원 시공계약 체결과 롯데몰 공사 재개를 긍정적으로 평가하면서도 6·8공구 개발과 M5 남측연결수로 등 주요 사업의 지연을 지적했다.

특히 사업 계획 변경과 재검토로 인한 추가 지연을 막고 행정의 연속성과 신뢰성을 확보해야 한다고 주문했다. 워터프런트와 테르메, 에디슨박물관 등을 연계한 체류형 관광 기반 마련과 민간투자 활성화를 위한 적극적인 행정 지원도 당부했다.

이와 함께 주요 개발사업의 추진 일정과 지연 사유, 책임자 등을 투명하게 공개하고 시의회에 정기적으로 보고할 것을 요구했다.

이 의원은 “송도 개발 지연은 도시 경쟁력과 주민 삶의 질에 직결되는 사안”이라며 “약속된 책임 행정이 현장에서 실질적인 변화로 이어지도록 끝까지 점검하겠다”고 말했다.

인천시의회 도시건설위, 마라톤 10㎞ 완주하며 시민과 소통

인천광역시의회 도시건설위원회 소속 의원 8명 전원이 지난 22일 열린 ‘2026 인천마라톤대회’에 참가해 10㎞ 코스를 완주하며 시민들과 소통하는 시간을 가졌다.

▲인천시의회 도시건설위원회 '2026 인천마라톤' 참가 기념촬영 ⓒ인천시의회

석정규 위원장을 비롯한 여야 의원 8명은 이날 대회에 직접 선수로 참여해 시민들과 함께 달리며 생활체육 활성화와 시민 건강 증진의 의미를 나눴다.

인천시와 대한육상연맹이 공동 주최한 이번 대회에는 국내외 엘리트 선수와 마스터즈 참가자 등 약 2만 명이 참여했으며, 풀코스와 10㎞, 5㎞ 등 3개 종목으로 진행됐다.

특히 도시건설위원회 의원 전원이 여야를 떠나 같은 코스를 완주해 눈길을 끌었다. 위원회는 이번 참가를 계기로 시민들과 현장에서 호흡하는 생활밀착형 의정활동을 이어갈 계획이다.

석정규 위원장은 “시민들과 같은 코스를 달리며 현장의 분위기와 에너지를 직접 느낄 수 있었다”며 “앞으로도 시민 곁에서 함께 호흡하고 현장의 목소리를 정책과 의정활동에 반영하겠다”고 말했다.