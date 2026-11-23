전북자치도 익산시가 행서성 경비를 대폭 축소하거나 동결해 남는 돈으로 내년도에 서민생활 안정과 미래산업 육성에 쏟아붓는다.

익산시는 23일 이 같은 내용을 골자로 하는 내년도 예산안 총 1조 8772억 원을 편성해 익산시의회에 제출했다고 밝혔다.

내년도 예산안은 올해 본예산(1조 8681억 원)보다 91억 원(0.5%) 늘어나는 등 사실상 보합세를 유지했다.

▲익산시가 행서성 경비를 대폭 축소하거나 동결해 남는 돈으로 내년도에 서민생활 안정과 미래산업 육성에 쏟아붓는다. ⓒ익산시

예산이 많지 않은 만큼 강도 높은 지출 구조조정을 통해 재정 효율화를 극대화한다는 방침이다.

익산시는 각종 행사성 경비를 대폭 줄이거나 최소한 동결한다는 방침 아래 지방보조금도 국·소·단별 한도를 설정해 부서 스스로 우선순위를 정하는 책임 운용을 유도했다.

불요불급한 지출을 최대한 억제해 남는 돈으로 서민생활 안정과 미래산업 육성 등 '민생'과 '산업'에 집중한다는 복안이다.

익산시가 불필요한 예산을 대폭 축소하고 효율성 강화에 팔을 걷은 이유는 반도체 경기 회복 등에 따른 국세 수입 증가가 예상됨에도 보통교부세 교부 규모가 당초 기대에 미치지 못하는 등 녹록지 않은 재정 여건을 감안한 조치로 해석된다.

재정 사정이 마땅치 않은 만큼 사업의 필요성과 시급성, 시민 체감도를 원점에서 재검토해 한정된 재원을 가장 필요한 곳에 배분하는 '선택과 집중' 전략을 구사하겠다는 전략인 셈이다.

소상공인 경영 안정과 골목상권 활력을 위해 △'다이로움'(지방비 대응분) 177억 원 △소상공인 특례보증 지원 20억 원 △영세소상공인 카드수수료 지원 17억 원 등을 편성했다.

첨단·신산업 육성을 위한 예산 편성을 보면 △자율주행 유상운송 스마트 기반(플랫폼) 구축 40억 원 △식품문화복합 혁신센터 구축 21억 원 △전북 뿌리·농기계 기술개발 지원 7억 원 △그린바이오 창업육성단지(벤처캠퍼스) 활성화 7억 원 등을 들 수 있다.

최정호 익산시장은 "예상보다 재정 여건이 녹록하지 않지만 시민의 일상을 지키고 미래를 준비하는 발걸음은 결코 멈출 수 없다"며 "불요불급한 지출은 줄이고 필요한 곳에 과감히 투자하는 선택과 집중의 시정을 펼치겠다"고 말했다.

내년도 예산안은 오는 26일부터 열리는 익산시의회 정례회 심의를 거쳐 다음달 18일 최종 확정될 예정이다