전북지역 5개 공공기관이 지역사회 나눔 문화 확산 차원에서 통 큰 장학금 지급에 나서 주민들의 박수를 받았다.

23일 국민연금공단(이사장 김성주)에 따르면 공단을 포함한 전북지역 5개 공공기관 'ESG네트워크협의체'는 지난 주에 한국국토정보공사 본부에서 대학생 1인당 50만원씩 총 56명에게 2800만원의 장학금을 지급했다.

5개 공공기관은 국민연금과 한국전기안전공사, 새만금개발공사, 전북개발공사, 한국국토정보공사 등으로 이들 기관도 어려운 상황에서 내일의 인재 육성이 중요하다고 장학금을 수여했다.

▲전북지역 5개 공공기관이 지역사회 나눔 문화 확산 차원에서 통 큰 장학금 지급에 나서 주민들의 박수를 받았다. ⓒ국민연금공단

장학금은 전주시지역아동센터연합회(회장 김남희)와 함께 지역아동센터 자원봉사자에게 지급됐다.

5개 공공기관은 전주시 내 지역아동센터에서 '방과 후 돌봄' 아동을 위해 헌신적으로 학습 지도와 자원봉사를 수행한 대학생들의 노고를 격려하는 차원에서 나눔 활동에 동참했다는 후문이다.

또 지역 청년들에게 실질적인 취업 정보를 제공하여 미래 설계를 지원하기 위해 마련됐다는 전언이다.

앞서 이들 기관은 지난 2024년 38명과 지난해에 42명에게 각각 장학금을 지급한 바 있어 지역사회 내 '나눔 문화' 확산의 마중물 역할을 하고 있다는 평가이다.

장학금을 전달받은 학생들은 각 기관별 주요 사업과 채용 전형 설명에도 관심을 갖고 내일을 꿈꾸는 역량으로 발돋움할 뜻을 밝혔다.

자원봉사 참여 학생 대표 3명은 봉사 소감을 발표하며 나눔의 가치를 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

김성주 국민연금 이사장은 "이번 장학금과 취업 멘토링이 청년들의 꿈을 응원하는 소중한 밑거름이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 공공기관들과 협력해 지속 가능한 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.