이원택 전북자치도지사가 지역민들의 '체감 성장'을 위해 행정의 동시다발적인 '속도전'을 강조한 데 이어 "끝까지 가라. 최대치를 검토하라"며 강렬한 메시지를 청원들에게 던져 다양한 해석을 낳고 있다.

이원택 도지사는 23일 페이스북에 '끝까지 가라. 최대치를 검토하라. 속도를 내라. 결국 도민이 체감해야 한다'며 청원들을 향해 총 29자의 아주 간단하면서도 강렬한 주문에 나섰다.

이 지사가 자신의 SNS에 30자 안팎의 짧은 메시지를 올린 전례가 거의 없는 데다 '최대치'와 '끝까지', '속도'와 '도민 체감'이라는 강한 어휘를 연이어 사용했다는 점에서 10인10색의 해석에 비상한 관심이 쏠린다.

▲이원택 전북자치도지사가 지역민들의 '체감 성장'을 위해 행정의 동시다발적인 '속도전'을 강조한 데 이어 "끝까지 가라. 최대치를 검토하라"며 강렬한 메시지를 청원들에게 던져 숨의 뜻 해석에 관심이 쏠렸다. ⓒ전북자치도

▲현안에 산적해 있고 풀어가기 어려운 난제들도 곳곳에 숨어 있는 만큼 최악의 상황까지 고려해 막판까지 온 마음과 온 힘을 다해 달라는 뜻의 '전심전력(全心全力)'을 주문한 것이란 해석도 제기됐다. ⓒ이원택 전북도지사 페이스북

일각에서는 "새만금 국제공항과 하계올림픽 등 각종 현안이 위기에 처해 있는 만큼 마지막까지 최선을 다해야 한다는 '진인사(盡人事)를 강조한 말"이란 분석이 나왔다.

현안에 산적해 있고 풀어가기 어려운 난제들도 곳곳에 숨어 있는 만큼 최악의 상황까지 고려해 막판까지 온 마음과 온 힘을 다해 달라는 뜻의 '전심전력(全心全力)'을 주문한 것이란 해석도 제기됐다.

'끝까지 가라'는 주문과 관련해 "중앙정부와 협의가 어렵거나 사법부의 제동이 걸리더라도 포기하지 말라는 일종의 책임행정과 집요한 실행을 요청한 것 아니냐"는 말이 청내에서 흘러 나온다.

특히 '최대치를 검토하라'는 말에서 "가능성의 한계를 넓히는 적극행정을 요청한 것인데 관행이나 기존의 업무 범위에 안주하지 말고 정책적·재정적·제도적 가능성을 최대한 검토하라는 뜻이 아니겠느냐"는 풀이가 세간의 관심을 끌었다.

이원택 지사의 이런 주문은 최근 모 언론에 '동시다발적인 속도전'을 강조하며 "우리는 한가하게 걸어갈 여유가 없다"고 설파한지 1주일만 나온 메시지라는 점에서 더욱 이목이 집중됐다.

앞서 이원택 전북자치도지사는 이날 간부회의를 열고 체감성장 과제 등 주요 도정 현안을 점검했다.

정부의 '양극화 대응 TF' 가동에 발맞춘 ‘체감성장 과제 발굴’에 적극 나서달라는 주문이다.

이원택 전북도지사는 이와 관련해 “세대별 수요에 맞춘 지원과 취약계층 자립 기회를 넓힐 수 있도록 시·군 및 현장 의견을 모아 지원사업과 제도 개선 과제를 구체화해 관계 부처에 선제적으로 제안하라”고 강조했다.

이원택 지사는 또 "현장의 작은 빈틈 하나가 도민의 안전과 신뢰를 좌우한다"며 "모든 실·국이 긴밀히 협업해 속도감 있게 행정을 펼쳐 달라"고 당부했다고 대변인실이 전했다.