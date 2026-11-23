김태희 의원, 7개 시군 부단체장도 공석…조속 인사 촉구

경기도의회 김태희 의원(더불어민주당·안산2)이 경기도지사 보좌기관과 시·군 부단체장, 공공기관 주요 보직의 공석 장기화 문제를 지적하며 조속한 인사 조치를 촉구했다.

▲김태희 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

23일 경기도의회에 따르면 김 의원은 지난 19일 열린 제395회 정례회 의회운영위원회 행정사무감사에서 경기도지사 비서실을 상대로 주요 보직 공석에 따른 행정 공백과 조직 운영 문제를 집중적으로 제기했다.

김 의원은 도지사 주요 보좌기관 정원 11명 중 9명이 공석이라며 정무수석과 정책수석, 비서실장에게 업무가 집중되고 있다고 지적했다. 또 성남·시흥·광주·이천·양주·가평·포천 등 도내 7개 시·군의 부단체장 공석 상황을 언급하며 재난 대응과 주요 행정업무에 차질이 없도록 신속한 인사가 필요하다고 강조했다.

경기도 공공기관장과 주요 임원진의 공석 문제도 지적했다. 특히 경기주택도시공사(GH) 본부장과 전세사기지원센터장 등 주요 보직의 공석 현황을 점검하고, 기관장 선임에 필요한 임원추천위원회 구성과 공모, 인사검증 등의 절차를 고려해 구체적인 인사 일정과 추진계획을 마련해야 한다고 주문했다.

김 의원은 “주요 보직의 공석이 장기화되면 도정 현안 대응과 주요 정책 추진에 차질이 발생할 수 있다”며 “경기도가 공석 현황을 면밀히 파악하고 조속한 인사를 통해 도정 운영을 정상화해야 한다”고 말했다.

김진후 의원 “운수종사자·교통약자 안전교육 예산 복원해야”

경기도의회 건설교통위원회 김진후 의원(국민의힘·비례)이 경기도의 2027년도 교통국 예산안에서 운수종사자와 교통약자 안전교육 예산이 제외된 점을 지적하고 예산 반영을 촉구했다.

▲김진후 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

김 의원은 23일 열린 2027년도 교통국 예산안 심사에서 운수종사자 안전교육 사업의 도비 지원이 전액 삭감된 것을 문제 삼았다.

해당 사업은 경기도와 노동조합이 예산을 분담해 도내 31개 시군 운수종사자를 대상으로 교통안전과 친절 서비스, 여성·청년 운수종사자 교육 등을 진행해 왔다.

김 의원은 “운수종사자 교육은 도민의 교통안전과 직결되는 만큼 지속적으로 추진해야 한다”고 강조했다.

경기도교통연수원 예산도 도마에 올랐다. 내년도 연수원 예산은 35억 원으로, 올해 일회성 차량 제작비를 제외한 운영경비보다 약 3억 원 줄었으며, 약 6억 원 규모의 교통약자 안전교육 예산도 반영되지 않았다.

김 의원은 “교통약자 체험버스까지 도입하고 정작 교육예산을 편성하지 않은 것은 앞뒤가 맞지 않는다”며 어린이와 어르신 등 교통약자를 위한 교육예산 확보를 요구했다.

이어 “교통안전 교육은 도민의 생명을 지키기 위한 기본적인 투자”라며 “재정 여건이 어렵더라도 반드시 필요한 사업은 유지하고, 현장에 필요한 교육이 지속될 수 있도록 경기도가 책임 있게 예산을 검토해야 한다”고 밝혔다.

유경현 의원 “경기 메가특구 유치 도·도의회 선제 대응해야”

경기도의회 농정해양위원회 유경현 의원(더불어민주당·부천7)은 도의회 교섭단체 회의실에서 ‘5극3특 국가균형성장 전략에 연계한 경기도 메가특구 신속 유치를 위한 지원방안 연구’ 중간보고회를 주재하고 경기도의 적극적인 대응을 주문했다.

▲유경현 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

이번 연구는 유 의원이 주관하는 정책연구용역으로, 사단법인 경인행정학회가 다음 달 29일까지 수행한다.

연구진은 2023년 기준 경기도 전체 GRDP에서 서남부가 차지하는 비중은 53.8%인 반면, 도 면적의 32.6%를 차지하는 동북부는 9.0%에 그쳐 지역 간 경제 격차가 크다고 분석했다. AI·자율주행, 바이오, 로봇, 재생에너지 등 4개 전략산업 종사자 역시 85\~92%가 남부권에 집중된 것으로 나타났다.

이에 연구진은 메가특구 지정 대상에 경기도가 포함될 수 있는 법적 근거 확보와 현행 법령에 따른 조례 정비, 특별법 제정에 대비한 추가 특례 마련 등을 제안했다. 경기 북부·동부의 성장 기반을 마련하기 위한 앵커기업 인센티브 설계도 주요 과제로 제시했다.

유 의원은 “국회에 발의된 특별법안들이 특구 지정 신청 주체에서 수도권을 제외하고 있어 경기도가 신청조차 어려울 수 있다”며 “경기도는 특구 지정 근거와 지원 체계를 마련하고, 도의회는 조례 정비와 인센티브 설계에 적극 나서야 한다”고 강조했다.

이어 “메가특구는 경기도의 균형발전을 위해 반드시 풀어야 할 과제”라며 “연구 결과가 특별법에 반영되고 경기도 전역이 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.