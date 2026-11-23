▲이기형 김포시장이 23일 개그우먼 김영희와 개그맨 정범균을 홍보대사로 위촉한 뒤 기념촬영을 하고 있다.ⓒ김포시

◇‘소통왕 말자쇼’ 김영희·정범균, 김포시 홍보대사 위촉

김포시는 23일 개그우먼 김영희와 개그맨 정범균을 신규 홍보대사로 위촉하고, 김포의 새로운 도약을 알리기 위한 소통 행보에 나섰다.

두 사람은 최근 토크쇼 ‘소통왕 말자쇼’에서 함께 호흡을 맞추며 특유의 재치와 유쾌한 입담으로 관객들과 만나고 있다. 김영희는 KBS 공채 25기 개그우먼으로 데뷔해 개그콘서트 등 다양한 인기 프로그램에서 활약했으며, 방송과 공연을 넘나들며 활발한 활동을 이어오고 있다. 정범균은 KBS 공채 22기 개그맨으로 데뷔해 개그콘서트의 ‘사마귀 유치원’ 등에서 활약하며 대중에게 이름을 알렸다.

두 사람은 오랜 기간 김포에 거주해 온 지역주민으로, 김포에 대한 애정과 관심을 바탕으로 지역의 매력을 널리 알리고 시정 홍보에 힘을 보탤 계획이다.

◇제17회 김포시 장애인 생활체육대회 성료

제17회 김포시 장애인 생활체육대회가 김포생활체육관 등 2개소에서 600여명이 참가한 가운데 성황리에 마무리됐다.

김포시장애인체육회가 주최하고 김포시장애인단체연합회, 김포시장애인복지시설연합회 등이 공동 주관한 이번 대회는 장애인 생활체육 활성화와 참가자 간 교류를 위해 마련됐다.

대회는 단체줄넘기, 신발양궁, 훌라후프, 미니볼링, 축구다트 등 5개 어울림 종목과 풍선배구, 보치아, 슐런, 쇼다운 등 4개 정식종목으로 진행됐으며, 스포츠 휠체어 체험과 포토존 등 부대행사도 운영됐다.

경기 결과, 김포시농아인협회가 단체줄넘기·축구다트·보치아에서 1위를 차지했으며, 풍선배구에서는 김포밀알주간보호센터, 미니볼링에서는 김포시교통장애인협회가 각각 우승했다.

◇김포상공회의소, 희망나눔 김장김치 기탁

김포상공회의소는 20일 김포상공회의소 행사장에서 ‘2026 희망나눔 김장김치 기탁식’을 개최하고, 김장김치 220박스를 지역 내 사회복지시설에 전달했다.

이날 행사에는 김포시장과 김포복지재단 관계자, 김포상공회의소 회장 및 임원진 등이 참석해 나눔의 의미를 함께했다.

이번에 마련된 김장김치는 김포상공회의소에서 200박스, 글로벌푸드김치에서 20박스를 기탁한 것으로, 지역아동센터 20개소와 장애인 관련 단체 10개소 등 총 30개 사회복지시설에 전달될 예정이다.