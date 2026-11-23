야간이나 휴일에 아픈 아이들이 제때 치료받지 못하는 소아 응급의료 공백을 해소하기 위해 국가와 지방자치단체의 책임을 강화해야 한다는 목소리가 국회에서 나왔다.

더불어민주당 이언주 국회의원(경기 용인정)은 23일 국회의원회관 제3간담회의실에서 ‘아이들의 골든타임을 지키는 법: 소아 응급·중환자 진료체계 지원 확대 방안 토론회’를 개최했다고 밝혔다.

▲‘아이들의 골든타임을 지키는 법: 소아 응급·중환자 진료체계 지원 확대 방안 토론회’ 기념촬영 ⓒ이언주 의원실

이날 토론회는 소아 응급실의 야간·휴일 진료 공백과 소아중환자실 전문인력 부족 문제를 살펴보고, 안정적인 진료체계 구축을 위한 정책적 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

먼저 발제에서는 소아 응급환자가 감소하더라도 응급실 운영과 전문인력 유지를 위한 비용은 지속적으로 발생하는 구조적 문제가 지적됐다. 특히 전국 16개 병원의 소아중환자실 전담전문의가 28명에 불과해 24시간 진료체계 유지에 어려움이 있다는 점도 제기됐다.

토론자들은 응급실 운영 지원을 넘어 중증 소아환자의 최종 치료와 배후진료를 담당하는 전문인력까지 공적 지원을 확대해야 한다고 제언했다.

이언주 의원은 국가와 지방자치단체가 소아 응급의료 전담인력의 인건비와 운영비를 공동 지원하는 내용의 ‘응급의료에 관한 법률’ 개정안 발의를 준비하고 있다고 밝혔다.

이 의원은 “소아 응급·중환자 진료체계는 환자 수와 관계없이 24시간 준비돼 있어야 한다”며 “국가와 지방자치단체가 함께 책임지는 지원체계를 마련해 아이들의 골든타임을 지키겠다”고 말했다.