경기 광주시를 비롯한 팔당상수원 관리 지역 7개 시군이 불합리한 규제 개선과 지역 주민 지원 확대를 위해 공동 대응에 나섰다.

광주시는 23일 남양주시청에서 남양주시, 양평군, 여주시, 가평군, 용인특례시, 이천시 등 6개 시군과 '팔당상수원 관리 지역 시군 상생 협의회' 출범을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

▲팔당상수원 관리 지역 시군 상생 협의회 공동협약식 ⓒ경기 광주시

이번 협약은 수도권 2600만 주민에게 식수를 공급하는 팔당상수원의 수질을 보전하면서도 중첩된 규제로 어려움을 겪는 지역 주민들의 권익을 보호하고, 지역 발전을 위한 공동 대응체계를 마련하기 위해 추진됐다.

팔당상수원 관리 지역은 특별대책지역 고시와 수변구역 지정 등 각종 규제로 재산권 행사와 지역 개발에 제약을 받아왔다. 이에 따라 7개 시군은 수질관리 정책에 따른 지역의 부담을 완화하고 정당한 보상과 주민 지원 확대가 필요하다는 데 뜻을 모았다.

협약에는 규제 피해에 대한 보상과 주민 지원사업 개편, 수질오염총량제 등 과학적 수질관리 기반의 규제 개선을 비롯한 6대 협력과제가 담겼다.

7개 시군은 공동성명을 통해 정부와 국회에 물이용부담금 부과율 현실화와 주민 지원사업비 증액, 특별대책지역 고시 폐지, 한강수계기금 삭감 중단 등을 요구했다. 한강수계관리위원회 개편과 기금 운용의 투명성 확보도 촉구했다.

시 관계자는 "팔당상수원 수질보전을 위해 오랜 기간 희생을 감내해 온 지역 주민들이 정당한 권리를 보장받고 실질적인 지원을 받을 수 있도록 하는 것이 중요하다"며 "7개 시군과 협력해 불합리한 규제를 개선하고 주민 삶의 질 향상으로 이어지는 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.